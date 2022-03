Aplicativo do Itaú fora do ar: banco tem problemas na exibição do saldo

O aplicativo do Banco Itaú está fora do ar e apresenta problemas nesta quinta-feira (3). Segundo relatos de usuários, não é possível acessar a conta bancária por meio do app móvel, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), e pelo Internet Banking. Os consumidores também afirmam haver inconsistências no saldo bancário: para alguns, o dinheiro sumiu; outros receberam altos valores de origem desconhecida. Segundo dados do site Downdetector, que monitora o status de serviços online, a falha começou por volta das 10h (horário de Brasília) e já acumula mais de 3.300 notificações.

Em nota enviada ao TechTudo, o Itaú informou que a origem do problema está relacionada a um atraso no processamento de dados bancários, o que gerou a necessidade de reprocessamento das informações. O banco ressaltou que a falha "não tem relação com quaisquer eventos externos" e lamentou o transtorno causado (veja o posicionamento completo ao final da matéria). Os extratos e saldos das contas correntes de todos os clientes foram atualizados, com os valores integralmente recompostos, às 17h49 de quinta-feira (3).

1 de 2 Aplicativo do Itaú está fora do ar e enfrenta instabilidades nesta quinta-feira (3) — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Aplicativo do Itaú está fora do ar e enfrenta instabilidades nesta quinta-feira (3) — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Dados do Google Trends, plataforma que monitora buscas em alta na Internet, mostram que houve aumento repentino nas consultas por termos como "aplicativo Itaú com problemas hoje", "app do Itaú não abre" e "app do Itaú não funciona" nas últimas quatro horas. Pesquisas como "site do Itaú fora do ar" e "Itaú sem sistema" também registraram aumento repentino, o que indica um problema generalizado nas operações digitais do banco.

Segundo o Downdetector, site que monitora o status de funcionamento de serviços online, a falha se manifesta principalmente no aplicativo móvel (57%), mas também afeta usuários do Internet Banking, que enfrentam dificuldades para fazer login (28%) e realizar operações (15%).

Na seção de comentários da plataforma, clientes relatam problemas diversos. Uns afirmam que o banco não debitou do extrato as últimas contas pagas; outros dizem ter recebido depósitos inesperados. Há também usuários se queixando por não conseguirem fazer transferências via Pix. As principais reclamações, no entanto, dizem respeito à dificuldade de acessar o aplicativo do Itaú.

2 de 2 Problemas com Banco Itaú reportados nas últimas 24 horas, segundo Downdetector; app e site do serviço estão fora do ar — Foto: Reprodução/Downdetector Problemas com Banco Itaú reportados nas últimas 24 horas, segundo Downdetector; app e site do serviço estão fora do ar — Foto: Reprodução/Downdetector

A instabilidade do Banco Itaú também repercutiu no Twitter. Além dos relatos de problemas para fazer login na conta bancária e efetuar transferências, há muitos tuítes bem-humorados de usuários que "ganharam" dinheiro com o bug.

Outros clientes, por sua vez, afirmam ter tido a conta zerada e externam preocupação com o destino do dinheiro.

O que diz o Banco Itaú

"O Itaú Unibanco informa que os extratos e saldos das contas correntes de todos os seus clientes estão atualizados, com todos os valores integralmente recompostos. Já o acesso via canais digitais está sendo liberado gradativamente. A origem do problema teve relação com um atraso no processamento de dados, o que gerou a necessidade de reprocessamento. Portanto, a causa não teve relação com quaisquer eventos externos. O Itaú lamenta o transtorno."