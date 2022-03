Apple anuncia cabo Thunderbolt 4 de 3 m por R$ 1,8 mil

A Apple anunciou, nesta semana, o lançamento de um novo cabo Thunderbolt 4 Pro, já disponível no mercado brasileiro por R$ 1.819. Com 3 m de comprimento, o produto é vendido, nos Estados Unidos, por US$ 159 e foi anunciado para conectar o novo Mac Studio aos monitores mais avançados da marca. Apesar de estar listado na loja online da marca, o cabo não está disponível no estoque, e ainda não tem previsão para entrega