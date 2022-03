Apple economiza R$ 33 bilhões com retirada de carregador do iPhone

A Apple teria economizado 5 bilhões de euros — cerca de R$ 33 bilhões — com a retirada do carregador e do fone de ouvido da caixa do iPhone. A redução de gasto em cada smartphone seria de R$ 180. Além disso, a empresa teria faturado aproximadamente 225 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) apenas com a venda desses acessórios, segundo informações do Daily News e da CCS Insight.