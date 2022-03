Apple Watch ajuda idosa a descobrir câncer de pulmão após queda

O paramédico Joshua Stevens, que esteve envolvido no primeiro atendimento de Raylene, disse ao jornal ABC Action News que a comunicação de emergência do Apple Watch costuma ajudar bastante no atendimento de casos como esse. Segundo o profissional da saúde, a precisão do sistema de geolocalização é um dos diferenciais do relógio.

O recurso de detecção de quedas está disponível no relógio da Apple desde os modelos Apple Watch SE e Apple Watch 4 . Ao identificar uma variação brusca de posição, o smartwatch aciona um contador de 60 segundos. Caso o próprio usuário não interrompa a contagem, o dispositivo envia uma mensagem ou liga para os números que estão programados, compartilhando assim as coordenadas.

Casos como o da Raylene Hackenwerth não são incomuns . Recentemente, um ciclista americano sofreu uma queda enquanto pedalava e ficou inconsciente, sem conseguir ligar para o socorro por conta própria. O serviço de emergência recebeu as coordenadas enviadas de forma automática pelo Apple Watch e rapidamente chegou ao local do acidente.

Em outro caso, no Arizona, também nos Estados Unidos, um policial acabou esfaqueado após atender uma ocorrência. Sem conseguir contato por rádio com a sua central para pedir ajuda, o Sargento Sosa, caído com um ferimento na perna, apenas se comunicou com a sua colega de trabalho, Gloria Wheeler, por meio do recurso de ligação do smartwatch da Apple.