Ar-condicionado: o que é o modelo split?

Até algum tempo atrás, o ar-condicionado de janela era o modelo mais tradicional, tanto para residências como para escritórios. Esse é um equipamento grande, que exige um buraco proporcional na parede, além de algum tipo de estrutura externa para sustentá-lo.

Como o ar-condicionado de janela reúne em uma só estrutura todo o seu sistema de refrigeração, ele acabava produzindo mais barulho. Porém, os modelos mais modernos tentam resolver isso com bastante sucesso.

Mas quem acabou se popularizando mesmo nas últimas duas décadas foi o ar-condicionado split. Ele tem partes divididas entre evaporadora, instalada na parte interna da casa e responsável por lançar o ar refrigerado no ambiente, e condensadora, que fica na parte externa ou na varanda, e realiza de verdade o processo de refrigeração.

Em razão da divisão em dois equipamentos, esse ar-condicionado costuma ser mais silencioso na percepção de quem está dentro de casa.

Além disso, a evaporadora consegue se adequar a todos os tipos de decoração, a espaços grandes ou pequenos, e podem até mesmo ser camufladas, dentro de uma marcenaria planejada, por exemplo, desde que com portinhas com respiros para saída do ar.

Uma vantagem dos aparelhos split é a economia de energia, que chega a 40%, de acordo com fabricantes, na comparação com outros tipos de ar-condicionado. A economia é ainda maior nos modelos com tecnologia Inverter, que também são mais silenciosos.

As opções de ar-condicionado smart são encontradas mais facilmente em modelos split. Os equipamentos inteligentes contam com conectividade com Internet e integração com assistentes de voz, além de recursos de inteligência artificial para uma operação mais eficiente e desempenho mais econômico.

Multi Split

O ar-condicionado multi split funciona com uma mesma máquina condensadora e diversas evaporadoras, que podem ser instaladas em até cinco ambientes diferentes. Quase todas as marcas possuem modelos multi split de diversas potências.

Esse equipamento é indicado, principalmente, para casas e apartamentos onde não é possível instalar múltiplas condensadoras para refrigerar vários ambientes ao mesmo tempo.

Por exemplo, um apartamento no qual você deseja ter ar-condicionado em dois quartos e na sala, porém, só consegue instalar uma máquina condensadora na varanda. A solução é o multi split.

Já para uma residência que tem espaço para as unidades externas, é melhor projetar uma solução de instalação das máquinas independentes, atrás da casa, sob o telhado ou em outro lugar.

Isso porque os sistemas multi split são mais caros do que um aparelho de ar-condicionado split para um ambiente.

De acordo com as fabricantes, as condensadoras multi split possuem boa autonomia e fazem a divisão do trabalho de forma automática quando mais de uma evaporadora está ligada. O sistema reajusta a potência para garantir um funcionamento simultâneo adequado, sem prejudicar a eficiência na refrigeração.

Nesse aspecto, também saem na frente os aparelhos multi split com tecnologia Inverter, com maior controle da rotação do compressor para uma refrigeração mais ágil e com menos impacto na conta de luz.

De toda forma, você precisa de ajuda profissional para instalar seu ar-condicionado sem problemas. E se você mora em prédio, não esqueça de consultar os síndicos ou a administradora do condomínio para saber as regras de instalação dos equipamentos.

Para conhecer modelos de ar-condicionado split e pesquisar equipamentos em oferta, visite o Shoptime.