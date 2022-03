Ar-condicionado: o que significam os símbolos do controle remoto?

Quem está investindo pela primeira vez em um ar-condicionado , ou está trocando um equipamento antigo por um mais moderno, pode se confundir com as teclas e símbolos do controle remoto. O Shoptime explica os símbolos e funções mais comuns do ar-condicionado.

Já se foi o tempo em que os controles do ar-condicionado tinham apenas comando de ligar, desligar, baixar e aumentar a temperatura. Os equipamentos mais modernos, incluindo os aparelhos de ar-condicionado smart, permitem controlar diversos aspectos da climatização, além de incluírem funções de controle de vento, timer e programação, e ainda recursos como autolimpeza e liberação de íons para melhorar a qualidade do ar, entre outros.

Começando pelos mais básicos:

ON/OFF: botão para ligar e desligar o ar-condicionado. Em geral, quando acionado, o controle e alguma luz ou painel LED no aparelho se acendem.

SETAS: são usadas para aumentar ou reduzir a regulagem de temperatura.

VENTOINHA: tecla para regular a potência e velocidade do vento. Vai aumentar do mínimo ao máximo e depois ao automático, conforme se clica no botão, com indicação na tela do controle ou no aparelho.

MODE: botão que costuma alternar entre as funções do aparelho. Pressionando a tecla, o controle com tela ou painel no aparelho devem indicar o tipo de funcionamento escolhido. Alguns controles não tem tecla MODE, mas sim botões separados para os modos. Pode aparecer:

Cool - Modo de resfriamento, a configuração mais convencional do aparelho para resfriar o ambiente, regulando a temperatura em seguida. Também pode ser indicado por um floco de neve.

Heat - Modo de aquecimento do aparelho, nem sempre disponível. Pode ser indicado por um sol.

Fan - Modo ventilador do aparelho, para uma climatização mais suave. Indicado por uma hélice ou ventilador.

Dry - Modo de desumidificação para o ambiente, que funciona para retirar a umidade do ar. Normalmente indicado por uma gotinha.

Auto - Modo automático, em que o ar-condicionado trabalha para manter uma temperatura estável, na regulagem indicada.

TURBO: Utilizada para acelerar o resfriamento no ambiente, colocando o aparelho em operação máxima. Pode ser representado por setas girando ao redor de um floco de neve ou por um T em destaque.

SWING: Tecla utilizada para modificar a posição das aletas do ar-condicionado, que direcionam o fluxo de ar. Geralmente, aperta-se uma vez para as aletas se movimentarem automaticamente e mais uma vez para elas pararem em uma posição. Pode ser representado pelo símbolo de três ou quatro tracinhos na horizontal.

SILENCIOSO: Modo para reduzir os ruídos do ar-condicionado, diminuindo a saída de vento e a velocidade da ventoinha. Pode ser representado por uma lua, céu com estrelas ou uma casinha com lua ao fundo.

TIMER: Função para programar o desligamento do ar-condicionado depois do tempo indicado. Geralmente, pressionando a tecla diversas vezes, a tela do controle ou do aparelho indica o tempo restante até o desejo do usuário.

SLEEP: Modo para dormir com conforto, em que o ar-condicionado mantém a temperatura do ambiente estável, aumentando 1ºC após a primeira hora e mais 1ºC na segunda, conforme a temperatura da madrugada também baixa.

IONIZAR: Função presente em aparelhos mais sofisticados, coloca o ar-condicionado para purificar o ambiente com cargas estáticas ionizantes. Cada modelo trabalha de forma e por tempos diferentes, mas pode eliminar odores, impurezas, poeira, microorganismos, vírus e bactérias.

AUTOLIMPEZA: Recurso que ajuda a eliminar sinais de poeira, microorganismos, impurezas e até mesmo mofo e bolor de dentro do aparelho, assim como reduzir a umidade acumulada.

Para mais informações, é essencial consultar o manual de instruções do seu aparelho de ar-condicionado.