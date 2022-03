Aspirador robô funciona bem em casa com pets?

Os robôs aspiradores de pó já se provaram uma grande ajuda para a faxina do dia a dia. Mas eles também funcionam para casas com bichinhos de estimação? Existem modelos mais apropriados para essa situação? O Shoptime responde e ajuda você a fazer a melhor escolha em um aspirador robô.

Os aspiradores de pó robôs funcionam sem fio, movidos a bateria recarregável, e são muito práticos para piso frio, madeira, taco, laminados ou cimento. Baixinhos e redondos, em sua maioria, eles conseguem entrar debaixo de camas e móveis. Os robozinhos com rodas grandes e maior potência se movimentam sem problema também sobre carpetes e tapetes. Eles só não são indicados para faxinas pesadas e para ambientes externos.

Em geral, os robôs aspiradores de pó têm escovas giratórias que jogam poeira, migalhas, pelos de animais e outras partículas para baixo do equipamento, onde fica o bocal que suga a sujeira para dentro de um reservatório. Alguns modelos contam com uma escova rotativa no bocal para pegar sujeiras maiores e aumentar a eficiência.

Por isso, casas com bichos de estimação que soltam pelos, como gatos e cachorros, vão ter uma grande ajuda na limpeza com um robô aspirador de pó.

Encontramos um robô aspirador especialmente destinado a casas com pets. Segundo a marca, esse modelo conta com o sistema de limpeza Power-Lifting Suction, realizado em três estágios, permitindo mais potência de sucção de ar e melhor desempenho na faxina dos pisos.

Nesse modelo, o robô puxa a sujeira e os pelos dos pets acumulados nos cantos nas paredes utilizando suas escovinhas giratórias, empurrando diretamente para o canal de sucção, na parte inferior. Nesse canal, ficam posicionadas as escovas duplas emborrachadas, que trabalham para capturar, soltar e desmanchar a sujeira, pelos, cabelos e outros detritos.

Ao mesmo tempo, o motor de alta potência do robô suga a sujeira com força 10 vezes maior do que outros modelos da marca, para levar os pelos e detritos para o reservatório coletor de sujeiras, filtrando 99% dos alérgenos no ar que é colocado para fora do equipamento.

Esse robô aspirador especial para casas com pets também é smart, com conexão com Internet, possibilidade de comando via aplicativo e integração com assistentes virtuais. Com navegação inteligente e sensor acústico, que o faz concentrar a limpeza onde há mais sujeira, ele é um dos mais caros do mercado, atualmente.

Entretanto, um robô aspirador convencional e de preço mais atrativo também funcionará bem para ajudar na limpeza do piso da sua casa com cachorros e gatos.

A principal indicação é encontrar um robô aspirador que combine boa potência, boa navegação e um reservatório de sujeira de médio para grande.

Explicamos: quanto maior a potência, mais força de sucção o aspirador tem para puxar partículas, pelos e detritos para dentro do reservatório. Modelos mais econômicos costumam ter a partir de 14 W, enquanto os mais caros e eficientes chegam a 100 W.

O tamanho do reservatório para sujeira e poeira também varia muito entre os modelos, de pouco mais de 100 ml a mais de 500 ml. Nos robôs aspiradores com reservatório menor, é preciso esvaziar o compartimento praticamente depois de todos os usos ou sua performance será prejudicada.

Sabendo que pais e mães de pets terão de utilizar os robôs praticamente todos os dias, em diversos ambientes da casa, é recomendável também escolher um modelo com bateria de maior duração. Os aspiradores mais simples costumam funcionar por cerca de 30 minutos, enquanto há modelos mais potentes e com bateria maior que rodam por até duas horas.

Quanto à navegação, aspiradores robôs mais simples costumam ter somente a operação automática, que alterna entre diversos modos de limpeza: em espiral, nos cantos, linha reta e zigue-zague.

Já modelos mais avançados utilizam os diversos modos de movimentação para cobrir todo o ambiente mapeado, até que os sensores indiquem que não há mais sujeira sendo aspirada.

A maioria dos robôs aspiradores contam com sensores para evitar choques e quedas de degraus. Modelos mais modernos contam com sensor de sujeira aspirada, para concentrar o trabalho em áreas mais sujas; sistema de mapeamento da casa, que salva os ambientes na memória e direciona o trabalho por locais onde ainda não passou; ou ainda tótens de localização, que podem demarcar áreas proibidas.

Alguns modelos mais caros têm câmeras e sensores especiais iguais aos módulos de celulares de última geração, para identificar novos obstáculos no mapeamento e até mesmo um eventual cocô deixado no piso por um cãozinho enciumado.

E na conta de luz, qual o impacto do robô aspirador de pó? Podemos dizer que é bem menor do que um aspirador de pó convencional. Leia mais aqui.