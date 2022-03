Bateria ruim após um ano? Cientistas resolvem problema dos celulares atuais

As baterias dos celulares do futuro poderão alcançar mais que o dobro da vida útil graças a uma nova tecnologia desenvolvida por cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália. Com o método, o componente de íon de lítio – também utilizado em notebooks e carros elétricos – permaneceria intacto mesmo após mil ciclos de carregamento. A bateria de um iPhone, por exemplo, começa a degradar após 500 ciclos de recarga, de acordo com a Apple.