Beats Flex é bom? Veja preço e detalhes do fone 'barato' da Apple

O Beats Flex é o fone de ouvido sem fio de entrada da marca Beats , de propriedade da Apple . O gadget apresenta chip W1 para integração mais rápida com o iPhone e o iPad e traz um cabo antiquedas, posicionado no ombro do usuário. O produto promete até 12 horas de reprodução de áudio sem precisar recarregá-lo e está disponível em opções com cores cítricas, além do preto e do branco tradicionais.

O fone de ouvido foi lançado em outubro de 2020 e pode ser encontrado por preços a partir de R$ 579 na Amazon. Veja abaixo todos os detalhes do fone “barato” da marca.

Beats Flex é o mais "barato" e simples headphone da marca

Ficha técnica

Cores: preto, branco, amarelo e azul

Formato: intra-auricular sem fio

Chip: Apple W1

Conexões: Bluetooth e USB-C

Compatibilidade: iOS e Android

Bateria: Íon de lítio recarregável

Autonomia: 12 horas

Microfone integrado: Sim

Controle de volume: Sim

Design

Beats Flex está disponível também na cor amarelo cítrico

O formato do Beats Flex tende a favorecer quem está sempre em movimento, mas não dispensa ouvir música o tempo todo. Sem fio entre o fone e a origem do áudio, o acessório tem um cabo que liga as duas ponteiras e fica por cima do ombro, para evitar quedas durante o trajeto ou as atividades físicas.

O fone de ouvido tem design compacto e está disponível no site oficial da Apple nas cores azul incandescente, preto, cinza e amarelo cítrico. O dispositivo tem padrão intra-auricular, controle de volume e microfone integrado no cabo, além de botão para comunicação por voz. Ele pesa 18,6 g sem a embalagem.

Funcionalidades

Beats Flex sincroniza automaticamente com iOS

Por ser um fone de ouvido simples e mais "barato", o Beats Flex não possui muitas funcionalidades diferentes. Entretanto, o usuário pode esperar a tradicional conexão Bluetooth para sincronizar com o celular e outros aparelhos compatíveis.

O aparelho é equipado com o chip W1 da Apple, responsável por controlar todas as funções "inteligentes" do produto, incluindo o pareamento automático entre ele e os outros produtos da empresa, como iPhone ou iPad. De acordo com o site oficial da Apple, o Beats Flex pode ser sincronizado com qualquer dispositivo da fabricante que esteja conectado ao iCloud.

Para completar, o fone de ouvido pode ser encontrado pela função "Buscar", a mesma utilizada pelo iPhone, por exemplo. Além disso, o Beats Flex permite que o usuário compartilhe a mesma música com outro amigo que estiver utilizando outro fone de ouvido Beats ou AirPods.

Qualidade do som

Beats Flex promete qualidade nos graves e imersão para conquistar os fãs

O Beats Flex possui, segundo a sua descrição oficial, acústica de câmara dupla e driver em camadas que, em outras palavras, pode ser capaz de melhorar a resposta de graves e deve trazer maior separação de estéreo. Não há, contudo, detalhes sobre potência e outras definições técnicas.

A Apple também informa em seu site oficial que o processador digital do fone de ouvido pode ajustar o áudio automaticamente para o usuário. Além disso, apresenta entrada e saída de ar de alta precisão e driver que promete melhorar os sons graves: tudo isso sem precisar de configuração manual.

Bateria

Apple promete até 12 horas de autonomia

Embora a Apple não revele a quantidade de mAh da bateria, a empresa aposta que o fone de ouvido pode reproduzir até 12 horas de música com uma única carga. Da mesma forma, a companhia garante que deixar o aparelho dez minutos recarregando deve ser o suficiente para até uma hora e meia de reprodução.

Vale deixar claro que esse resultado foi obtido em testes de laboratório, sob condições bem específicas. Vários fatores podem fazer com que a bateria dure menos do que o esperado, como a qualidade de áudio e o volume. Na análise da Apple, por exemplo, a música foi reproduzida com o volume em 50% de sua capacidade.

Preço e garantia

Beats Flex também pode ser encontrado na cor branca

O site oficial da Apple vende o Beats Flex por R$ 865 no pagamento parcelado, ou R$ 778 à vista, aplicando assim 10% de desconto no valor final. No entanto, o fone de ouvido pode ser adquirido na Amazon por valores que partem de R$ 579.

De acordo com a página de suporte, a fabricante oferece um ano de garantia para os produtos de hardware e acessórios da Apple e Beats.

Principais concorrentes

JBL Tune 215BT

Um dos principais concorrentes do Beats Flex no segmento de fones de ouvido sem fio para o dia a dia é o JBL Tune 215BT, que também possui formato intra-auricular, cabo antiquedas, controles de volume no fio e microfone integrado. Ele é encontrado na Amazon por preços a partir de R$ 179.

Com informações de Apple e Beats