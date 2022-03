Bounty Hunter no Valorant? Veja rumores e habilidades do novo agente

Bounty Hunter pode ser o nome do próximo agente de Valorant , FPS da Riot Games . Na última segunda-feira (28), a desenvolvedora publicou em seu blog oficial algumas dicas a respeito do personagem, mostrando um claro interesse em desenvolver um agente que busca informações para seu time de forma única.

Pouco tempo depois, o site ValorLeaks divulgou em seu Twitter oficial as possíveis descrições de todas habilidades desse personagem, além de indicar o nome "Caçador de Recompensas", em português. A seguir, confira mais detalhes sobre o novo agente, possivelmente chamado Bounty Hunter.

Novo agente de Valorant teve seus primeiros detalhes revelados — Foto: Divulgação/Riot Games

História e visual do agente

Os detalhes divulgados pela Riot Games na última segunda-feira (28) também mostram um pouco mais sobre a história do agente. As informações indicam que Bounty Hunter é da Turquia e que será um Iniciador similar ao Sova. Também foi divulgada uma imagem mostrando uma mesa com objetos ao redor e algumas referências à cultura turca, como um anel com um "Evil Eye" localizado ao lado de um pires. Nessa imagem, ainda é possível ver o Sova na tela de um computador e a foto do Cypher presa a um quadro, indicando que há algum enredo entre os três personagens.

Vale ressaltar que o nome "Bounty Hunter" foi vazado pelo ValorLeaks e não se trata da identificação oficial. Caso seja confirmado, esse será o primeiro agente do Valorant a ter um nome composto.

Imagem com detalhes do agente Bounty Hunter de Valorant — Foto: Divulgação/PlayValorant

Ao final do texto da Riot Games, uma frase escrita na língua turca indica a origem do personagem: “Herkesin bir korkusu var”. Em português, isso significa "Todo mundo tem medo", gerando um pouco mais de mistério sobre seus objetivos.

Já em relação ao visual, nada oficial foi divulgado. O que circula no Reddit é uma imagem mostrando o agente em primeira pessoa e suas habilidades. Porém, não se sabe ainda se a imagem é falsa ou não.

Imagem vazada de habilidades e visual em primeira pessoa de Bounty Hunter por "I_Katie" no Reddit. Ainda não há confirmação se é falso — Foto: Divulgação/I_Katie Reddit

Possível kit de habilidades

O vazamento das habilidades foi feito primeiramente pelo ValorLeaks na última terça-feira (29). É importante ressaltar que nada oficial sobre suas habilidades foi revelado pela desenvolvedora e que os nomes não possuem uma tradução até o momento. Logo abaixo, você confere as descrições vazadas do arsenal do Bounty Hunter:

Prowler (C) – Envia uma criatura que pode seguir a trilha dos inimigos ou ser controlada pelo mouse. Quando a criatura atingir o inimigo, ele deixará sua visão turva por 3 segundos;

– Envia uma criatura que pode seguir a trilha dos inimigos ou ser controlada pelo mouse. Quando a criatura atingir o inimigo, ele deixará sua visão turva por 3 segundos; Seize (Q) – Lança um orbe que ficará no ar por no máximo 1,5 segundos antes de cair no chão. Quando ele cair no chão, sua zona se expandirá, e os inimigos ficarão presos ao centro. Além disso, os inimigos atingidos sofrerão dano e ficarão surdos;

– Lança um orbe que ficará no ar por no máximo 1,5 segundos antes de cair no chão. Quando ele cair no chão, sua zona se expandirá, e os inimigos ficarão presos ao centro. Além disso, os inimigos atingidos sofrerão dano e ficarão surdos; Haunt (E) – Lança um orbe que viajará pelo ar até cair no chão. Então, ele se transformará em um olho que pode ser destruído pelos adversários. Caso o olho veja o oponente, ele o revelará e aplicará um debuff de trilha, que mostrará os seus passos para Bounty Hunter;

– Lança um orbe que viajará pelo ar até cair no chão. Então, ele se transformará em um olho que pode ser destruído pelos adversários. Caso o olho veja o oponente, ele o revelará e aplicará um debuff de trilha, que mostrará os seus passos para Bounty Hunter; NightFall (X) – Com sua ultimate, Bounty Hunter lança uma névoa escura. Ao atingir o adversário, ele ficará surdo, terá suas trilhas reveladas e ainda sofrerá um debuff que fará com que seu HP comece a decair.

Suposto lançamento

Neon foi a última agente a ser lançada no Valorant — Foto: Divulgação/Riot Games