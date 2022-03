C6 Bank fora do ar? App do banco tem erro para se conectar ao servidor

O aplicativo do Banco C6 (C6 Bank) está fora no ar nesta quinta-feira (10). Segundo relatos de usuários na Internet, ao tentar entrar no app, é exibida uma mensagem de que não foi possível se conectar ao servidor do C6 Bank. No Twitter, a empresa confirmou a instabilidade e informou que está trabalhando para resolver o problema, apesar de não ter dado uma previsão exata para a solução.