Cadeira gamer, headset e mais: 7 acessórios gamer com desconto na Amazon

1 de 8 Acessórios gamer aparecem com ate 44% de desconto na Semana do Consumidor da Amazon — Foto: Divulgação/Unsplash Acessórios gamer aparecem com ate 44% de desconto na Semana do Consumidor da Amazon — Foto: Divulgação/Unsplash

1. Microfone Trust GTX 212 – de R$ 122 por R$ 110

O dispositivo é acompanhado por um pequeno tripé ajustável e apresenta conexão 3,5 mm e adaptador USB incluído. O comprimento do cabo é de 1,80 metro e ele tem nota 4,2 de 5 na Amazon. Usuários reclamaram de ruídos existentes em momentos em que o som está alto, mas elogiaram a facilidade de uso no dia a dia.

Prós : bom custo benefício e duas entradas com saída para o fone e o microfone

: bom custo benefício e duas entradas com saída para o fone e o microfone Contras: aumento da sensibilidade aumenta os ruídos

2 de 8 Trust GTX 212 é acompanhado por um tripé ajustável a qualquer ângulo e pode ser utilizado em lives — Foto: Divulgação/Trust Trust GTX 212 é acompanhado por um tripé ajustável a qualquer ângulo e pode ser utilizado em lives — Foto: Divulgação/Trust

O mouse também conta com sistema de tensionamento dos botões mecânicos, que tem como objetivo melhorar a consistência entre os botões para reduzir a força ao clicar. Com seis botões programáveis, o usuário ainda pode configurar funções e ativar comandos específicos durante o jogo. O cabo do mouse também é, segundo a fabricante, mais suave, leve e flexível e tem extensão de 2,10 metros. A nota do produto na Amazon é 4,8 de um total de 5, com avaliações positivas para a qualidade e precisão para jogos.

Prós : boa precisão, boa taxa de cliques para jogos de tiro e possibilidade de programar botões

: boa precisão, boa taxa de cliques para jogos de tiro e possibilidade de programar botões Contras: necessidade de utilização do aplicativo da fabricante para configurar alguns ajustes

3 de 8 Logitech G Pro Hero é composto por botões programáveis para acionar comandos específicos — Foto: Divulgação/Logitech Logitech G Pro Hero é composto por botões programáveis para acionar comandos específicos — Foto: Divulgação/Logitech

3. Trust Astro GTX 618 – de R$ 220 por R$ 170

A Astro GTX 618 é uma soundbar da Trust destinada ao público gamer que joga no PC, na TV ou no notebook. A caixa de som promete graves mais profundos, o que também pode ser interessante para ouvir músicas e assistir filmes. Ela ainda pode ser ligada a smartphones, tablets ou outros dispositivos de reprodução de música por meio da conexão USB. O aparelho possui um pico de potência de 12 W (6 W de potência RMS), iluminação e conexão para fones e microfones na parte frontal.

Prós : custo-benefício e utilização fácil no dia a dia

: custo-benefício e utilização fácil no dia a dia Contras: vem apenas com saídas P2

4 de 8 Trust Astro GTX 618 pode ser conectada em PCs, TVs, smartphones, tablets ou outros dispositivos de reprodução de música — Foto: Divulgação/Trust Trust Astro GTX 618 pode ser conectada em PCs, TVs, smartphones, tablets ou outros dispositivos de reprodução de música — Foto: Divulgação/Trust

4. Teclado Gamer ELG FLKT001 Flakes Power Battle – de R$ 216 por R$ 141

Segundo a fabricante, o teclado apresenta membrana tripla e superfície antiderrapante para respostas mais rápidas e precisas e tem design ergonômico para oferecer mais conforto. Além disso, é resistente a respingos de água e apresenta um cabo USB de 1,5 metro. A avaliação do produto leva nota 4,5 na Amazon com elogios em relação à qualidade e praticidade para diversas utilizações. Entre os negativos estão o alto preço pelo produto oferecido em comparação com outros modelos do mercado.

Prós : boa durabilidade, efeitos luminosos e opções de teclas multimídia que facilitam a utilização

: boa durabilidade, efeitos luminosos e opções de teclas multimídia que facilitam a utilização Contras: compatibilidade apenas com o Windows

5 de 8 O teclado da ELG é composto por 107 teclas que são retroiluminadas com oito efeitos de cores customizáveis — Foto: Divulgação/ELG O teclado da ELG é composto por 107 teclas que são retroiluminadas com oito efeitos de cores customizáveis — Foto: Divulgação/ELG

O controle DualSense é o joystick que acompanha o PlayStation 5 (PS5). Ele promete contribuir para uma experiência imersiva de jogo e oferecer um controle mais confortável para o jogador com sensores que adaptam as vibrações de acordo com as ações durante o jogo. O jogador ainda pode gravar e transmitir ao vivo as imagens de seu jogo por meio do botão Criar. O acessório que tem preço original de R$ 469 pode ser adquirido por R$ 369 na Semana do Consumidor — desconto de R$ 100.

O DualSense ainda tem microfone embutido, entrada para headset e entrada USB para carregamento. O controle apresenta na Amazon uma avaliação de nota 4,9 de um total de 5, com comentários que destacam a qualidade do controle, conforto e efeitos de vibração presentes. Os comentários negativos dizem respeito a problemas em relação aos botões analógicos.

Prós : controle completo com efeitos sonoros e botões de controle que traz o componente de imersão no jogo

: controle completo com efeitos sonoros e botões de controle que traz o componente de imersão no jogo Contras: problemas em algumas unidades que envolvem falhas nos botões utilizados

6 de 8 DualSense aparece com desconto na Semana do Consumidor da Amazon — Foto: Rubens Achilles/TechTudo DualSense aparece com desconto na Semana do Consumidor da Amazon — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O Void RGB Elite USB é um headset gamer da Corsair que promete conforto durante várias horas de jogo. O fone oferece um som surround 7.1 com drivers de áudio premium em neodímio de alta densidade e um ajuste personalizado que permite alcançar frequências de som entre 20 Hz e 30.000 Hz. O headset que tem preço original de R$ 583 está com R$ 64 de desconto e o preço final é de R$ 519.

Com controle de volume e silenciador no auricular e microfone omnidirecional, a fabricante busca oferecer mais clareza à voz e o indicador LED mostra quando o jogador está no mudo ou não. A iluminação RGB oferece diversos efeitos de cores e é feito com uma estrutura de alumínio que busca oferecer maior durabilidade. A nota na Amazon é 4,3 de 5, com avaliações de usuários que destacam o conforto na utilização do headset e na qualidade do áudio e criticam o microfone baixo.

Prós : boas frequências e alta qualidade de áudio, além do conforto para várias horas de jogo

: boas frequências e alta qualidade de áudio, além do conforto para várias horas de jogo Contras: microfone é descrito como baixo para os jogadores

7 de 8 Corsair Void RGB Elite oferece controle de volume e silenciador no auricular e microfone omnidirecional para dar mais clareza à voz — Foto: Divulgação/Corsair Corsair Void RGB Elite oferece controle de volume e silenciador no auricular e microfone omnidirecional para dar mais clareza à voz — Foto: Divulgação/Corsair

7. Cadeira Gamer PCYes Mad Racer V8 Turbo – de R$ 2.073 por R$ 1.599

A Mad Racer V8 Turbo é uma cadeira gamer da PCYes feita com 100% poliéster e possui a opção de inclinação de até 135 graus com a opção Relax, em que a cadeira acompanha o movimento do corpo. A cadeira permite a adaptação da postura do jogador com ajuste de altura de até 100 mm que funciona com a ajuda de um pistão a gás classe 4 (gás lift). Além disso, conta com regulagem individual para o apoio de braço para trazer mais conforto na utilização do mouse e do teclado. O produto que é vendido originalmente por R$ 2.073 pode ser visto por R$ 1.599 na Semana do Conusmidor — desconto de R$ 474.

Ela possui duas almofadas para as costas e para a cabeça, rodas que permitem rotação em 360 graus e são feitas de poliuretano, material que não danifica o piso, segundo a fabricante. A cadeira está disponível nas cores preta, branca, vermelha, rosa, azul e verde. A avaliação é de 4,5 na Amazon, com elogios relacionados à resistência, conforto e possibilidade de adaptação a diferentes biotipos.

Prós : diferentes tipos de ajustes para os braços e para a altura e possibilidade de inclinação

: diferentes tipos de ajustes para os braços e para a altura e possibilidade de inclinação Contras: preço alto

8 de 8 PCYes Mad Racer V8 Turbo oferece opções de ajustes da inclinação e do apoio aos braços — Foto: Divulgação/PCYes PCYes Mad Racer V8 Turbo oferece opções de ajustes da inclinação e do apoio aos braços — Foto: Divulgação/PCYes

