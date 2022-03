Call of Duty: Warzone Mobile é anunciado oficialmente pela Activision

Call of Duty: Warzone, Battle Royale grátis para PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC (Battle.Net), será lançado também para dispositivos mobile. A informação foi anunciada pela Activision nesta quinta-feira (10), em uma publicação para divulgar vagas no desenvolvimento do jogo. Por ainda estar em estágio inicial, não foi divulgada uma data de lançamento, mas pode-se concluir o game não chegará tão cedo.