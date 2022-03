Canon EOS M200 vale a pena? Veja especificações antes de comprar a câmera

A Canon EOS M200 é uma opção de câmera mirrorless de entrada com lentes intercambiáveis. Lançada no Brasil em agosto de 2021, ela é vendida por R$ 4.385 na Amazon e já vem com uma lente EF-M 15-45mm. Sem espelhos, a câmera é leve e portátil, e ainda apresenta sensor CMOS de 24,1 MP, sendo possível tirar fotos e fazer vídeos em resolução até 4K.

O modelo da Canon também possui características para facilitar na hora da utilização, como função de compartilhamento rápido para redes sociais (por meio da conectividade Wi-Fi), rotação de tela e autofoco. Confira, a seguir, os principais detalhes da ficha técnica da EOS M200.

2 de 8 Canon EOS M200 é compacta e leve — Foto: Divulgação/Canon Canon EOS M200 é compacta e leve — Foto: Divulgação/Canon

Ficha técnica

Lançamento no Brasil: agosto de 2021

agosto de 2021 Preço na Amazon: R$ 4.385

R$ 4.385 Sensor: CMOS 24,1 megapixels (APS-C)

CMOS 24,1 megapixels (APS-C) Resolução máxima de foto: 6.000 x 4.000

6.000 x 4.000 Resolução máxima de vídeo: 4K 24P, Full HD 60P ou HD 120P

4K 24P, Full HD 60P ou HD 120P Processador: DIGIC 8

DIGIC 8 ISO: foto: 100-25600; vídeo FHD: 100-12800; vídeo 4K: 100-6400

foto: 100-25600; vídeo FHD: 100-12800; vídeo 4K: 100-6400 Velocidade do obturador: 1/4000 até 30 segundos

1/4000 até 30 segundos Conectividade: Wi-Fi 802.11b/g/n e Bluetooth

Wi-Fi 802.11b/g/n e Bluetooth Foco contínuo: sim

sim Visor: LCD articulável de 3” touchscreen

LCD articulável de 3” touchscreen Microfone: embutido estéreo

embutido estéreo Lente kit básico: EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM

EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Lentes compatíveis: EF-M (EF e EF-S com adaptador)

EF-M (EF e EF-S com adaptador) Bateria: LP-E12 (875 mAh)

LP-E12 (875 mAh) Dimensões: 108,2 x 67,1 x 35,1 mm

108,2 x 67,1 x 35,1 mm Peso: 262g (só corpo)

Design

A Canon EOS M200 é uma câmera bem compacta. Isso é possível graças à ausência de espelhos — ao contrário de modelos DSLR, que possuem espelhos internos, o que deixa os equipamentos maiores e mais pesados. Para efeito de comparação, a Canon T7+, modelo DSLR de entrada da marca, pesa 475 g (quase o dobro da EOS M200) e tem dimensões 129,0 x 101,3 x 77,6 mm (a profundidade, por exemplo, é mais que o dobro da EOS M200).

Para manter o tamanho compacto, a EOS M200 possui poucos botões físicos. Quem usa a câmera no modo manual, por exemplo, pode sentir falta de botões para acesso rápido a algumas funções, como alterar ISO, abertura e velocidade do obturador. Entretanto, a tela de 3 polegadas sensível ao toque pode ajudar a substitui-los.

3 de 8 Canon EOS M200 possui poucos botões físicos, que podem fazer falta para acesso rápido de algumas funções — Foto: Divulgação/Canon Canon EOS M200 possui poucos botões físicos, que podem fazer falta para acesso rápido de algumas funções — Foto: Divulgação/Canon

O tamanho pode dificultar um pouco a pegada do equipamento. A frente é reta, diferentemente de alguns modelos de câmera que possuem um relevo para o encaixe das mãos. Além disso, não há emborrachado nas laterais para evitar que a câmera escorregue — apenas algumas ranhuras no corpo, que é de plástico.

A câmera também possui flash pop-up embutido, porém não há sapata para flash externo. Na lateral, há uma entrada Micro-USB, outra para cartão de memória SD e uma saída Micro-HDMI. Embaixo, há uma rosca 1/4, que é padrão para a colocação em tripés.

Visor

O modelo mirrorless de entrada da Canon não possui visor eletrônico, apenas a tela LCD de 3 polegadas. Uma grande vantagem é a articulação presente no aparelho, embora a inclinação seja limitada a 180 graus no próprio eixo. De toda forma, é possível virá-la totalmente para frente, o que ajuda quem deseja tirar selfies ou gravar vídeos no estilo vlog. Como a tela é sensível ao toque, o uso dos menus e funções da câmera é facilitado.

4 de 8 Tela da Canon EOS M200 possui uma articulação que possibilita sua inclinação em 180º — Foto: Divulgação/Canon Tela da Canon EOS M200 possui uma articulação que possibilita sua inclinação em 180º — Foto: Divulgação/Canon

Desempenho

A Canon EOS M200 possui sensor CMOS APS-C de 24,1 MP. Ele é o responsável por transformar a luz vinda da lente em uma imagem digital. Nesta câmera, a sensibilidade do sensor a luz, ou ISO, vai de 100 a 25.600 no modo foto (quanto maior, mais sensível à luz). Essa função é útil em casos de pouca iluminação no ambiente em que a foto ou o vídeo esteja sendo captado. Porém, não é muito bom "abusar" do valor do ISO, já que quanto maior, mais granulação (ou ruído) a foto terá.

A velocidade do obturador da câmera pode variar entre 1/4000 até 30 segundos — quanto menor o valor, mais rápido o obturador irá abrir e fechar. Assim, usando uma velocidade mais lenta, o sensor fica mais tempo exposto à luz que está entrando pela lente, o que pode ser útil em casos de fotos de longa exposição e até em ambientes mais escuros. Porém, é bom lembrar que quanto mais lento o obturador, maior o risco de a foto ficar "tremida".

A câmera ainda conta com 143 pontos de foco para a utilização da função autofoco. Para gravação de vídeos, é possível utilizar a resolução 4K a 24 fps, Full HD em até 60 fps, e HD em até 120 fps — essa última configuração permite a criação de vídeos em câmera lenta. É possível captar áudio por meio do microfone embutido, que é estéreo. O DIGIC 8 é o responsável pelo processamento das imagens no dispositivo.

Sensor

O sensor utilizado na câmera registra uma parte menor da imagem que foi captada pela lente, causando uma diminuição do ângulo de visão. Porém, é uma característica comum em câmeras mais baratas — apenas em câmeras intermediárias, são encontrados sensores full-frame, ou seja, que registram exatamente o mesmo ângulo de visão captado pela lente.

5 de 8 Sensores APS-C possuem fator de corte de 1,6x — Foto: Divulgação/Canon Sensores APS-C possuem fator de corte de 1,6x — Foto: Divulgação/Canon

Porém, um dos grandes problemas dessa diminuição do ângulo de visão é quando se utiliza a gravação de vídeo em 4K. Nesse modo, o fator de corte da imagem (ou seja, a diferença entre a imagem captada pela lente e a registrada pela câmera), que é de 1,6x, salta para 2,56x. Dessa forma, fica um pouco mais difícil de fazer uma filmagem em formato de vlog, já que a imagem irá parecer mais próxima. Em Full HD e em HD, não há fator de corte adicional ao do sensor.

Lentes

A câmera utiliza lentes com encaixe EF-M. Seu kit básico contém uma lente com distância focal variável entre 15 e 45 mm — quanto menor o valor, mais aberta é a imagem. Dessa forma, será uma lente aceitável para fotos e gravações de perto, mas pode pecar caso a ideia seja capturar algo mais distante da câmera.

A lente do kit conta com abertura máxima que varia de f/3.5 a f/6.3 — quanto menor o valor depois de "f/", maior quantidade de luz que a lente recebe. São consideradas lentes claras as que possuem abertura maior que f/2.8, que não é o caso da presente neste conjunto. Portanto, será necessário compensar aumentando a sensibilidade do sensor em caso de ambientes mais escuros. Além disso, lentes com aberturas maiores permitem maior desfoque do fundo das fotos de forma óptica.

O usuário não precisa usar apenas a lente do kit — diversos modelos de lentes com encaixe EF-M são vendidos no mercado, inclusive no próprio site da Canon. Ainda é possível usar lentes com encaixe EF e EF-S utilizando um adaptador, que é vendido separadamente por R$ 849,90 no site da fabricante.

6 de 8 Adaptador de lente EF-EOS M permite usar lentes do tipo EF e EF-S na Canon EOS M200 — Foto: Divulgação/Canon Adaptador de lente EF-EOS M permite usar lentes do tipo EF e EF-S na Canon EOS M200 — Foto: Divulgação/Canon

Portas e conectividade

É possível conectar a EOS M200 ao celular por meio de Wi-Fi e Bluetooth. Essa funcionalidade permite que a câmera seja controlada através do smartphone e, inclusive, transferir automaticamente os arquivos para o celular Android ou iOS. Via Wi-Fi, também é possível se conectar a computadores, impressoras e até serviços de nuvem para transferir arquivos direto da câmera.

Nas conexões com fio, temos presente o Micro-USB e o Micro-HDMI. A conexão USB pode ser usada em computadores, permitindo a transferência de arquivos, atualização do firmware da câmera e o uso do dispositivo como webcam. Já a HDMI pode ser usada para exibição das imagens em televisores ou monitores externos.

7 de 8 Na lateral da Canon EOS M200 são encontradas as portas Micro-USB e Micro-HDMI, além da entrada para cartão de memória SD — Foto: Divulgação/Canon Na lateral da Canon EOS M200 são encontradas as portas Micro-USB e Micro-HDMI, além da entrada para cartão de memória SD — Foto: Divulgação/Canon

Há, também, uma entrada para cartão SD, que pode ser dos tipos SD, SDHC ou SDXC UHS-I. É importante frisar que a câmera não fotografa ou grava vídeos sem cartão e, como o kit básico não contém um, você precisa comprá-lo para utilizá-la. Também é necessário conferir, no manual, o tipo de cartão que você precisa usar caso ela seja utilizada para vídeo — como existem cartões com velocidades de gravação menores, alguns não são compatíveis com a gravação de vídeo.

Bateria

Esse modelo utiliza baterias LP-E12, que possuem 875 mAh de capacidade. De acordo com a fabricante, é possível gravar vídeos Full HD em 30 fps por cerca de 90 minutos ou fazer cerca de 315 disparos com a bateria totalmente carregada, em uma temperatura ambiente de 23º C. Ainda segundo a Canon, a bateria leva cerca de duas horas para ser carregada totalmente. É uma autonomia relativamente baixa, então é recomendada a compra de uma nova bateria para que se possa fazer um rodízio entre elas e o usuário não fique na mão no meio de uma gravação de vídeo ou sessão de fotos.

Recursos extras

Com foco em um público mais entusiasta, a câmera possui diversas funções relacionadas a filtros de fotos. O modo de autorretrato, por exemplo, é focado em selfies e ajuda na hora do ajuste de brilho, desfoque de fundo e tons de pele. O assistente de filtros criativos auxilia na hora de alterar as configurações da câmera e mostra os resultados em tempo real.

Acessórios

A câmera vem com um kit básico de acessórios. Além do corpo e da lente, estão presentes uma bateria, um carregador e uma correia. Vale reforçar que a câmera não vem com cartão SD, que é essencial para seu funcionamento. Portanto, ao adquirir o equipamento, é necessário comprar um cartão junto.

8 de 8 Kit básico da Canon EOS M200 contém o corpo da câmera, lente, bateria, carregador e correia de pulso — Foto: Divulgação/Canon Kit básico da Canon EOS M200 contém o corpo da câmera, lente, bateria, carregador e correia de pulso — Foto: Divulgação/Canon

Preços e disponibilidade

Lançada no Brasil em 2021, a Canon EOS M200 está à venda no site da Amazon por R$ 4.385 em sua versão padrão. Na página oficial da fabricante é possível encontrar alguns outros kits. Um bem interessante, que vem com o adaptador para lentes EF e EF-S e uma lente EF 50mm f/1.8 (que é "queridinha” entre os fotógrafos), sai a R$ 5.799. Para quem quer usar a câmera para fazer streaming, há uma opção de kit com um tripé, cabo USB e microfone de lapela USB por R$ 5.049.

A Canon oferece dois anos de garantia para a câmera e para a lente.

Com informações de Canon