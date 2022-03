Carregador mais rápido do mundo vira alvo de disputa entre empresas

Já a Realme apresentou o seu novo dispositivo de carregamento na Mobile World Congress ( MWC ) 2022, que acontece nesta semana em Barcelona, na Espanha. O acessório ainda está em fase de desenvolvimento e deve chegar ao mercado em uma versão com potência reduzida, de 150W. O dispositivo chegar junto com o celular topo de linha Realme GT Neo 3, previsto para o segundo semestre.

Estas companhias se juntam à Xiaomi , que também tem investido pesado no carregamento rápido. O HyperCharge com 200W de potência permite carregar um celular com bateria de 4.000 mAh em apenas oito minutos. Na versão wireless, o modelo mais rápido do mundo por indução tem 120W de potência e leva apenas 15 minutos para recarregar o dispositivo. Até o momento, nenhum desses modelos foram lançados oficialmente.

Apesar de toda essa velocidade de carregamento, as fabricantes garantem que, ao chegarem ao mercado, esses carregadores não causarão danos ao aparelho. A Oppo, por exemplo, conta com a tecnologia de Battery Health Engine (BHE). Tal sistema possui um chip de gerenciamento de bateria personalizado para monitorar o calor e outras alterações no dispositivo, com o objetivo de comprovar que, mesmo com o carregamento rápido, o equipamento continua em bom estado.