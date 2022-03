Carregador portátil Samsung: veja modelos e preços no Brasil

É possível comprar carregadores portáteis da Samsung em diversas cores, materiais e tipos de design. Antes de adquirir o equipamento, vale a pena ficar atento à capacidade do dispositivo, que pode variar bastante. Celulares convencionais costumam ter bateria na faixa de 4.000 mAh a 5.000 mAh. Deste modo, um powerbank de 10.000 mAh teria capacidade para até duas cargas antes de se esgotar.

1. Carregador portátil DUO Pad (R$ 375)

2 de 6 As velocidades de carregamento podem variar conforme o dispositivo — Foto: Divulgação/Samsung As velocidades de carregamento podem variar conforme o dispositivo — Foto: Divulgação/Samsung

O carregador portátil por indução DUO Pad da Samsung tem compatibilidade com o carregamento rápido de até 9W, o que não é muito para os dias atuais. Ele suporta dois dispositivos simultaneamente, como smartphones, smartwatches e fones de ouvido. Além disso, não é restrito apenas a celulares da Samsung: esse produto é convergente com aparelhos de outras marcas certificados com padrão Qi.

O alinhamento magnético conta com um LED indicativo do estado no nível de carga. Essa luz é projetada para mudar de cor intuitivamente e escurecer para não interromper o sono do usuário. Disponível na cor preta, o acessório pode ser encontrado na Amazon por cerca de R$ 375.

2. Powerbank Fast Charging PAD (R$ 190)

3 de 6 A bateria externa suporta as capas protetoras leves — Foto: Divulgação/Samsung A bateria externa suporta as capas protetoras leves — Foto: Divulgação/Samsung

Com o design compacto e minimalista, o Carregador Rápido Sem Fio PAD é projetado para se adequar ao espaço do usuário. Além disso, ele conta ainda com recarga rápida para aparelhos Samsung e outras marcas. O LED para informar o nível de carregamento é colorido durante o dia e, enquanto escurece à noite, a configuração do brilho é adaptável.

Na hora da recarga, outro diferencial deste modelo é o fato de que o celular recarrega a bateria mesmo enquanto estiver com a capa de proteção. O powerbank pode ser encontrado em lojas virtuais por cerca de R$ 190 somente na cor preta.

3. Carregador portátil 5008.0 (R$ 319)

4 de 6 Bateria externa também compatível com smartwatches — Foto: Divulgação/Samsung Bateria externa também compatível com smartwatches — Foto: Divulgação/Samsung

O carregador Samsung 5008.0 traz como diferencial o recurso Fast Wireless Charging, que carrega o celular sem fio, desde que o celular seja compatível. Esse powerbank pode carregar dois dispositivos ao mesmo tempo: um pelo cabo USB e outro pela base sem fio. Assim como o modelo anterior, ele também se destaca pela velocidade da recarga e também é compatível com o padrão Qi.

Para completar, conta com quatro luzes de led para informar o status da bateria. O produto traz 10.000 mAh de armazenamento. Disponível nas cores prata e rosé, o acessório pode ser encontrado por valores a partir de R$ 319.

5 de 6 O acessório pesa somente 220 gramas — Foto: Divulgação/Samsung O acessório pesa somente 220 gramas — Foto: Divulgação/Samsung

O diferencial do carregador portátil EB-P1100C é a conveniência da capacidade de carregamento com duas portas. Isto é, a bateria externa Samsung pode carregar simultaneamente dois dispositivos. Na perspectiva da segurança, esse acessório ainda conta com proteção contra sobrecarga de corrente e tensão. Desta forma, o usuário não precisa se preocupar com danos ao seu celular causados por sobrecorrentes.

Sua capacidade de armazenamento de bateria também é de 10.000 mAh. Sendo 3.100 mAh para recarga rápida e 6.300 mAh para recarga normal. Disponível na cor prata, o carregador portátil custa cerca de R$ 156 na Amazon.

5. Carregador portátil Fast Charging Duplo Pad (R$ 399)

6 de 6 A bateria externa é compatível com diversos modelos — Foto: Divulgação/Samsung A bateria externa é compatível com diversos modelos — Foto: Divulgação/Samsung

No quesito design, o carregador portátil Samsung Duplo Pad é um produto bem acabado. Ele carrega até dois aparelhos de uma só vez. O acessório Samsung tem recurso Fast Wireless Charging 2.0 com diversos modelos compatíveis para o carregamento por indução mais rápido. O cabo que acompanha o produto já vem com o adaptador de tomada.

