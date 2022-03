Cartão de memória 16 GB: veja sete opções por a partir de R$ 18

Cartões de memória de 16GB são uma alternativa de custo acessível para quem busca mais espaço para guardar fotos, músicas e aplicativos em seus dispositivos. Compatível com diferentes aparelhos, o item serve ainda para transferir arquivos entre eletrônicos como computadores, notebooks e câmeras fotográficas As opções são diversas e começam na faixa dos R$ 18 , com o modelo da Kioxia Exceria.

Alternativas mais robustas, como o SanDisk Extreme, podem chegar até valores acima de R$ 150. Com foco em diferentes usuários, veja a seguir sete opções de cartão de memória de 16GB. Vale destacar que, para nossa lista, os critérios de seleção foram custo-benefício, compatibilidade com dispositivos e ficha técnica.

Cartão de memória com 16GB é uma boa opção econômica para quem quer expandir armazenamento

1. Kioxia Exceria - a partir de R$ 18

O Kioxia Exceria

Como um cartão de memória microSD de classe 10 - ou seja, que grava as informações em velocidade mínima de 10MB/s - o Kioxia Exceria pode agradar quem busca uma opção rápida e acessível. Tem leitura de até 100 MB/s e permite o armazenamento de vídeos em qualidade Full HD e imagens em alta resolução. De acordo com a fabricante, é bastante resistente, sendo à prova de raios X, d'água e de choque.

Embora tenha um valor extremamente acessível, é importante ressaltar que o Kioxia Exceria não acompanha o adaptador SD, o que pode dificultar a sua comunicação com alguns dispositivos. Desse modo, não é a opção ideal para quem busca alta compatibilidade com aparelhos.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, recebeu nota máxima em 76% de suas avaliações. Esse modelo se destaca pelo custo-benefício e pela alta resistência mesmo em situações adversas. As principais críticas são em relação ao adaptador SD, que não vem no kit. O cartão de memória Kioxia Exceria 16 GB pode ser adquirido por a partir de R$ 18.

Prós: bom custo-benefício;

Contras: não acompanha adaptador SD.

O Netac Extreme Pro

Boa alternativa para quem busca armazenamento para câmeras de vigilância, o cartão de memória Netac Extreme Pro de 16 GB também é de classe 10, gravando informações em velocidade mínima de 10MB/s e leitura de até 100 MB/s. Resistente à água, a altas temperaturas e impactos, o produto é acessível e prático, mas não inclui adaptador SD em sua embalagem. É uma opção para quem deseja aumentar o armazenamento em dispositivos como celulares e tablets.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, esse modelo, como o anterior, também se destaca por seu custo-benefício e resistência a situações adversas. Pode ser encontrado por valores a partir de R$ 32.

Prós: bom custo-benefício;

Contras: não acompanha adaptador SD.

HP ‎HFUD016-1U1BA

Ainda na faixa dos R$ 30, o cartão de memória HP ‎HFUD016-1U1BA de 16 GB é mais uma alternativa para quem busca armazenamento extra por um valor acessível. Também considerado classe 10, como os dois outros modelos citados anteriormente, grava informações em velocidade mínima de 10MB/s e leitura de até 100 MB/s, prometendo boa agilidade.

O seu principal diferencial, porém, é seu adaptador SD já incluído na compra. Isso possibilita não somente o acesso às suas informações através de computadores e notebooks, mas também permite que o modelo seja utilizado em câmeras fotográficas e dispositivos que são compatíveis com cartões SD.

Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, esse modelo se destaca por sua durabilidade e custo-benefício. Alguns compradores, por outro lado, reclamaram da qualidade do adaptador SD que acompanha o produto, que pode apresentar problemas de reconhecimento. O cartão de memória HP ‎HFUD016-1U1BA pode ser encontrado por valores a partir de R$ 35.

Prós: durabilidade, segurança e custo-benefício;

Contras: adaptador SD pode apresentar dificuldade na leitura.

Kingston Canvas Select

Já próximo aos R$ 40, o cartão de memória Kingston Canvas Select é uma alternativa para quem busca uma opção de grandes marcas. Em relação às configurações, o modelo entrega especificações semelhantes às descritas até aqui, com classificação de classe 10, gravação em velocidade mínima de 10 MB/s e velocidade de leitura de até 80 MB/s. É também à prova de água, resistente a ambientes adversos e conta com um adaptador SD.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, recebeu nota máxima em 83% de suas avaliações. Seus principais destaques mencionados pelos usuários são sua durabilidade, segurança e custo-benefício. Porém, alguns compradores apontaram que a velocidade de leitura do cartão para armazenamento de aplicativos pode ser ruim. Desse modo, o produto é mais indicado para fotos e vídeos. Pode ser adquirido por a partir de R$ 39.

Prós: marca tradicional e de grande sucesso no mercado;

Contras: segundo compradores, pode ter velocidade reduzida no armazenamento de aplicativos.

SanDisk Ultra

Ainda na faixa dos R$ 40, outra boa alternativa para armazenamento sob o nome de uma forte marca é o cartão de memória SanDisk Ultra. Sendo parte da categoria classe 10, entrega ainda gravação em velocidade mínima de 10 MB/s e velocidade de leitura de até 80 MB/s (o que pode ser mais baixa em comparação a outras opções). O modelo é resistente à água, choques, raios X e altas temperaturas, além de contar com um adaptador SD.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, recebeu nota máxima em 87% de suas avaliações. Para os usuários, o principal destaque é a qualidade. Porém, alguns compradores reclamaram da velocidade de leitura e gravação do cartão, que dificilmente ultrapassa a velocidade mínima garantida. O cartão de memória SanDisk Ultra pode ser encontrado por valores a partir de R$ 40.

Prós: vem com adaptador SD;

Contras: segundo compradores, entrega velocidade reduzida na gravação e na leitura de arquivos.

6. Kross Elegance KE-MCS16GBC10 - a partir de R$ 60

Kross Elegance KE-MCS16GBC10

Chegando à casa dos R$ 60, o cartão de memória Kross Elegance KE-MCS16GBC10 é o primeiro produto da lista a apresentar pequenas diferenças em suas configurações. Embora também seja um cartão de classe 10, a marca assegura uma velocidade de gravação de 12 MB/s, além de velocidade de leitura de até 70 MB/s. Porém, a fabricante não informa se o produto acompanha adaptador SD ou se é resistente a diferentes situações adversas.

Avaliado com uma nota média 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, recebeu nota máxima em 100% de suas avaliações. É voltado para quem precisa de velocidade de gravação mais alta e tem orçamento maior. O cartão de memória Kross Elegance KE-MCS16GBC10 16 GB pode ser adquirido por valores a partir de R$ 60.

Prós: velocidade de gravação levemente superior;

Contras: valor mais elevado em relação aos concorrentes.

SanDisk Extreme

Para quem busca um cartão SD veloz e não tem a necessidade de compatibilidade com dispositivos micro SD, o SanDisk Extreme é uma boa opção. Com classe 10 e velocidade UHS 3, o modelo entrega 40 MB/s de velocidade de gravação e até 90 MB/s de leitura, sendo uma alternativa veloz para o armazenamento de fotos e vídeos de resolução ultra HD 4K em dispositivos como câmeras fotográficas, por exemplo.

Por ser mais cara, essa opção é voltada para profissionais que precisem de velocidade de gravação. Avaliado com uma nota média 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, garantiu nota máxima em 82% de suas avaliações. Elogiado pela sua qualidade e rapidez, pode ser encontrado por valores a partir de R$ 153.

Prós: velocidade de gravação muito superior;

Contras: valor bastante elevado.

