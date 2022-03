Casa inteligente: 5 itens que estão em promoção na Semana do Consumidor

Itens para montar a casa inteligente podem ser encontrados com descontos de até 60% durante a Semana do Consumidor da Amazon . Iniciada na segunda-feira (7), a promoção vai até terça-feira (15) e oferece dispositivos como tomada, interruptor e lâmpada smart por preços mais baixos. Além destas opções, a campanha ainda conta com descontos em outros produtos de tecnologia, disponíveis na página dedicada ao evento .

1 de 6 Casa inteligente permite ativar ações em qualquer lugar e até cuidar da segurança — Foto: Divulgação/Oomi Casa inteligente permite ativar ações em qualquer lugar e até cuidar da segurança — Foto: Divulgação/Oomi

2 de 6 Lâmpada smart da Positivo tem 9 W de potência — Foto: Divulgação/Amazon Lâmpada smart da Positivo tem 9 W de potência — Foto: Divulgação/Amazon

A lâmpada inteligente permite que as pessoas controlem a iluminação de um ambiente mesmo estando fora de casa. Seja por celular, app ou assistentes virtuais, a luz pode ser programada para funcionar em determinado horário, podendo ainda ser acionada via comando de voz. Um de seus destaques é a possibilidade de alterar a coloração da lâmpada dentro do espectro RGB, além de criar perfis para facilitar o uso.

A smart lâmpada é bivolt e conta com potência de 9W. Sua instalação é simples, bastando inserir no bocal e depois seguir as instruções do manual. O app para controle está disponível para iOS e Android. Com nota 4,6 de 5, pode ser encontrada com desconto de R$ 10 na Semana do Consumidor, por preços a partir de R$ 59. Entre as avaliações, é elogiada pela praticidade e qualidade, mas suas cores podem deixar por desejar na iluminação.

Prós: bom custo-benefício e programação do horário de funcionamento;

Contras: só tem uma opção de potência (9W).

2. Tomada inteligente Ekaza - de R$ 79 por R$ 69

3 de 6 Tomada Ekaza pode transformar aparelhos convencionais em smart — Foto: Divulgação/Amazon Tomada Ekaza pode transformar aparelhos convencionais em smart — Foto: Divulgação/Amazon

A tomada inteligente é uma alternativa boa que ajuda a transformar aparelhos comuns em smart. Isso porque esse dispositivo conta com conexão à Internet e, desse modo, permite controlar outros eletrônicos pelo celular ou comando de voz. Assim, ao plugar qualquer aparelho nela, como TVs e ventiladores, é possível controlá-los remotamente.

Outra possibilidade é a de programar o funcionamento dos dispositivos conectados à tomada - o que permite fazer com que um pão seja preparado na torradeira em um horário específico, por exemplo. Na promoção da Semana do Consumidor da Amazon, o produto vai de R$ 79 para R$ 69 (um desconto de R$ 10).

Com tensão que varia entre 100 e 240 V, a tomada oferece uma potência máxima de 1800 W. O controle pode ser feito pelo app EKAZA, disponível para Android e iOS. A conexão, por sua vez, pede uma rede Wi-Fi 2.4GHz. Tem nota 4,7 de 5 na Amazon e é elogiada pela praticidade e qualidade. Entre as críticas está a conexão, que pode ter instabilidades.

Prós: compatível com diversos tipos de aparelho;

Contras: pode reiniciar automaticamente.

4 de 6 Controle universal pode ser conectado com mais de um aparelho — Foto: Divulgação/Amazon Controle universal pode ser conectado com mais de um aparelho — Foto: Divulgação/Amazon

A central de controle infravermelho da Geonav pode servir para comandar aparelhos compatíveis, como televisão e ar- condicionado. Essa é outra forma simples de transformar eletrodomésticos e eletrônicos em smart, já que o dispositivo permite ajustá-los ou programá-los pelo celular ou por assistentes virtuais.

O controle é multi-direcional - ou seja, contempla dispositivos num ângulo de 360º e com uma distância de até oito metros. Não há limite de aparelhos a serem pareados, por isso pode comandar tanto uma TV quanto um home theater sem maiores complicações.

A plataforma usada para configurar as funções do controle é compatível com iOS e Android, e a conexão necessária pede uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz de frequência. O produto é vendido na Semana do Consumidor por R$ 79, com desconto de 11%. Na Amazon, tem nota 4,5 de 5 e é elogiado pela fácil instalação. As críticas, por sua vez, são em relação às configurações, que podem deixar por desejar.

Prós: conecta e controla mais de um aparelho simultaneamente;

Contras: poucas configurações disponíveis.

5 de 6 Sistema da Philips reúne controle de iluminação da casa — Foto: Divulgação/Philips Sistema da Philips reúne controle de iluminação da casa — Foto: Divulgação/Philips

O Hue Hub da Philips é um centralizador do circuito de luzes de uma casa automatizada. O aparelho pode controlar a iluminação de todos os cômodos por meio do ajuste no app ou nas assistentes virtuais. Dessa forma, pode programar a hora em que uma lâmpada precisa ser acesa, por exemplo. Diferente de grande parte dos produtos listados, o item em questão usa a tecnologia Zigbee como sistema de controle e comunicação entre luzes.

Disponível por R$ 425, o produto pode ser comprado com desconto de 21% na semana de promoções da Amazon. Tem nota 4,7 de 5 e é elogiada pela integração e instalação fácil. É indicada para usuários que tenham orçamento alto e busquem uma opção completa de hub smart.

Prós: controla mais de uma lâmpada ao mesmo tempo e tecnologia Zigbee;

Contras: preço elevado.

5. Câmera de Vigilância/IP Ezviz CS-CV206 - de R$ 846 por R$ 740

6 de 6 Câmera de segurança permite captar e emitir som no ambiente vigiado — Foto: Divulgação/Amazon Câmera de segurança permite captar e emitir som no ambiente vigiado — Foto: Divulgação/Amazon

A câmera inteligente é uma alternativa para quem busca recursos diferenciados para vigiar a casa quando estiver fora e tem orçamento para investir em uma opção inteligente. As lentes do produto contam com otimização para visão noturna e dispõem ainda de um ângulo de abrangência amplo para observar o cômodo como um todo.

Um dos diferenciais dessa opção é o microfone e sua função sonora, que possibilita não só ouvir o ambiente como também interagir com ele. A funcionalidade pode ser útil para tutores de pets, por exemplo, que podem precisar se comunicar com eles para acalmá-los ou mesmo para estabelecer contato durante o dia.

Outra ferramenta de destaque é a detecção inteligente de movimento, que ajuda a orientar a câmera para o lugar com presença detectada. Além de disponibilizar aplicativo para celular, a fabricante também entrega uma versão para desktop. Com desconto de 11%, o produto vai de R$ 846 para R$ 740 nos dias de promoção. Tem nota 4,2 de 5 e é elogiada pelos recursos. As críticas são relacionadas à instalação, que pode ser complexa.

Prós: microfone e saída de áudio e detecção de movimento;

Contras: preço elevado e instalação pode demandar mão de obra especializada

Com informações de Philips, Geonav, Positivo (1/2), Ezviz e Ekaza

