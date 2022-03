CBLOL 2022: paiN e Liberty avançam para os playoffs; LOUD fica de fora

As equipes paiN Gaming e Liberty asseguram, neste domingo (20), as duas últimas vagas dos playoffs da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022. Após uma rodada dramática, a dupla conseguiu superar a LOUD nos critérios de desempate, deixou a rival fora da disputa e respira aliviada com o desfecho da fase de pontos. Já no topo da tabela de classificação, quem saiu comemorando de verdade foi a KaBuM! Esports , que encerrou a primeira fase na liderança e conquistou a vantagem de escolher sua oponente na primeira rodada das eliminatórias.

Os playoffs começam já na próxima sexta-feira (25) às 13h, horário oficial de Brasília. A primeira série melhor de cinco partidas (MD5) desta fase já será um confronto de eliminação entre Netshoes Miners e Liberty. A transmissão dos jogos continua ao vivo nos canais oficiais do CBLOL na Twitch, no YouTube e na Nimo TV. Veja, seguir, mais detalhes sobre a última semana da fase de pontos do CBLOL 2022.

O sábado do Trem e da Matilha

A rodada de sábado (19) iniciou com a derrota da Rensga Esports pela paiN Gaming, o que encerrou suas chances de avançar para a próxima fase. No entanto, o dia também teve duas equipes comemorando a confirmação da vaga nos playoffs. A primeira foi a RED Canids Kalunga, que tinha um jogo teoricamente fácil contra a lanterna e já eliminada INTZ. O confronto acabou sendo bem mais dramático do que o esperado, inclusive com os Intrépidos tendo vantagem de ouro por uma boa parte do tempo. No final, a RED contou com a excelente atuação de Gabriel "Aegis" Saes (Lee Sin) para chegar à vitória e assegurar a vaga.

Mais tarde, no último jogo de sábado (19), foi a vez do duelo entre LOUD e Netshoes Miners. As equipes estavam com o mesmo número de vitórias na tabela de classificação e possuíam a chance de garantir a vaga nos playoffs com a vitória. Devido ao que estava em jogo, era esperado um duelo muito equilibrado entre ambas as equipes, mas a LOUD não fez uma boa atuação e viu sua rival dominar o jogo de ponta a ponta. Com Park "Croc" Jong-hoon (Graves) voltando a ser seu destaque absoluto, a Miners conquistou uma vitória tranquila e a passagem direta para os playoffs.

As últimas vagas

A rodada deste domingo (20) tinha suas atenções voltadas para a batalha pelas duas últimas vagas. paiN Gaming, LOUD e Liberty estava com nove vitórias cada. Era necessário ganhar e e também contar com uma ajuda dos critérios de desempate para garantir a sobrevivência para os playoffs. A Liberty fez sua parte ao vencer a INTZ em uma partida rápida de 25 minutos e ainda contou com uma boa ajuda da Rensga Esports. Embora tenham sido derrotados pela LOUD, os Cowboys resistiram por um tempo suficiente para que a Liberty pudesse confirmar a classificação nos critérios de desempate, que seria o tempo acumulado de vitórias.

Com a Liberty confirmada na próxima fase, restava saber quem ficaria com a sexta e última vaga, LOUD ou paiN Gaming. A decisão só veio no duelo entre paiN e RED Canids Kalunga, este que foi o último jogo do dia e também da fase de pontos. A princípio, parecia que o draft executado pelos Tradicionais havia sido inferior ao da Matilha, mas, na prática, o resultado foi muito diferente do imaginado. A paiN soube executar bem sua composição, dominou a RED depois da fase de rotas e fechou o jogo para ir aos playoffs.

A liderança é dos Ninjas

A KaBuM! Esports encerrou a fase de pontos com a liderança. Em uma tabela de classificação onde o equilíbrio entre as equipes reinou desde o começo da primeira etapa, os Ninjas foram mais consistentes que seus rivais e atualmente são os favoritos a levarem a primeira taça do ano no cenário brasileiro. Sua principal rival nessa batalha pela liderança era a FURIA Esports, mas a KaBuM! conseguiu vencer sua adversária no sábado (19) e praticamente confirmou a primeira colocação com antecedência.

Neste domingo (20), uma vitória tranquila contra o Flamengo Esports permitiu que a equipe encerrasse a primeira fase isolada na liderança. Com os resultados, a KaBuM! chegou a 13 vitórias em 18 jogos disputados, o que também lhe rendeu uma posição privilegiada na fase eliminatória e a vantagem de escolher a equipe que gostaria de enfrentar no seu primeiro duelo. Sua escolha foi a RED Canids Kalunga, que encerrou a fase de pontos na terceira colocação.

Resultados da Semana 9 de CBLOL 2022

Sábado (19/03)

paiN Gaming 1 x 0 Rensga Esports

1 x 0 Rensga Esports FURIA Esports 0 x 1 KaBuM! Esports

Flamengo Esports 0 x 1 Liberty

INTZ 0 x 1 RED Canids Kalunga

LOUD 0 x 1 Netshoes Miners

Domingo (20/03)

Liberty 1 x 0 INTZ

1 x 0 INTZ Rensga Esports 0 x 1 LOUD

Netshoes Miners 0 x 1 FURIA Esports

KaBuM! Esports 1 x 0 Flamengo Esports

1 x 0 Flamengo Esports RED Canids Kalunga 0 x 1 paiN Gaming

CBLOL 2022 – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias–Derrotas 1° KaBuM! Esports 13–5 2° FURIA Esports 12–6 3° RED Canids Kalunga 11–7 4° paiN Gaming 10–8 5° Netshoes Miners 10–8 6° Liberty 10–8 7° LOUD 10–8 8° Rensga Esports 6–12 9° Flamengo Esports 5–13 10° INTZ 3–15

Próximos jogos (Playoffs)

Sexta-feira (25/03)

Netshoes Miners x Liberty (Rodada 1 da Chave Inferior) – 13h

Sábado (26/03)

KaBuM! Esports x RED Canids Kalunga (Semifinal 1) – 13h

Domingo (27/03)

FURIA Esports x paiN Gaming (Semifinal 2) – 13h