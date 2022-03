CBLOL 2022: Rensga surpreende e vence a FURIA; confira a classificação

A Rensga Esports, mesmo desfalcada do jogador Trap , superou a FURIA Esports, neste domingo (6), no último jogo da Semana 7 do Campeonato Brasileiro de League of Legend s (CBLO L ) 2022. A vitória da FURIA era tida como certa contra os Cowboys, que estavam na lanterna da competição. No entanto, em um jogo que teve como destaque a escolha de Renata Glasc por parte de Kim "Mocha" Tae-gyeom, a Rensga dominou os Panteras, contou com um Pentakill de Yudi "NinjaKiwi" Leonardo (Caitlyn) e conquistou sua quarta vitória no CBLO L 2022. Apesar da excelente apresentação, as chances da Rensga em ir para os playoffs são quase nulas.

A Semana 7 ainda teve a paiN Gaming vencendo o Flamengo Esports e ficando muito próxima da Netshoes Miners e da Liberty na disputa pelas últimas vagas na zona de classificação. Vale destacar que o jogo entre RED Canids Kalunga, também garantida nos playoffs, e KaBuM! Esports, que ocorreria no domingo (6) foi adiado para quinta-feira (10) por conta dos problemas causados pelas fortes chuvas em São Paulo. Mais detalhes sobre a Semana 7, você confere a seguir.

1 de 4 FURIA foi surpreendida pela Rensga no último jogo do dia — Foto: Divulgação/FURIA FURIA foi surpreendida pela Rensga no último jogo do dia — Foto: Divulgação/FURIA

Queda da líder

A FURIA Esports precisava de uma vitória nesta Semana 7 para assegurar sua vaga na próxima fase. Caso conseguisse, a líder não poderia mais ser alcançada pela paiN Gaming, primeira equipe fora da zona de classificação e lutaria apenas para garantir a liderança e a melhor seed para a próxima fase. Seu bom desempenho na Semana 7 começou em um jogo muito complicado, com vitória sobre a própria paiN Gaming. A definição chegou em uma luta pelo Dragão Ancião, resultando no buff para a FURIA, em um quadra kill para Lucas "Netuno" Flores (Zeri) e a vitória aos 37 minutos de jogo.

Neste domingo (6), o duelo foi contra a Rensga Esports, que chegou na semana desfalcada do jogador Shin "Trap" Seung-min. Em teoria, o jogo seria tranquilo para a FURIA, mas a Rensga não se importou com as estatísticas e chegou para o confronto com sede de vitória. Kim "Mocha" Tae-gyeom (Renata Glasc) e Yudi "NinjaKiwi" Leonardo (Caitlyn) fizeram uma apresentação exemplar na rota inferior e colocaram sua equipe em ampla vantagem contra os Panteras. A FURIA resistiu, mas com NinjaKiwi muito forte, a Rensga surpreendeu e conquistou a vitória. Mesmo assim, os playoffs estão garantidos para os Panteras.

2 de 4 Sem Trap e com os reforços NinjaKiwi e Mocha, a Rensga surpreendeu a FURIA e ficou com a vitória — Foto: Divulgação/Rensga Esports Sem Trap e com os reforços NinjaKiwi e Mocha, a Rensga surpreendeu a FURIA e ficou com a vitória — Foto: Divulgação/Rensga Esports

Só na próxima etapa

Enquanto a FURIA Esports e RED Canids Kalunga respiram aliviadas com a vaga para os playoffs, outras equipes lamentam o fato de não terem mais chances matemáticas de avançarem na competição. O primeiro time a ter essa dura confirmação foi a INTZ neste domingo (6). Com apenas três vitórias conquistadas até o momento, os Intrépidos precisavam vencer a LOUD para seguir sonhando com a próxima fase. O duelo foi um total desastre para a INTZ, que chegou na sua derrota de número 11 e não possui mais chances de seguir na batalha pelo título e pela vaga no Mid-Season Invitational (MSI) 2022.

O Flamengo Esports também precisava da vitória contra a paiN Gaming para ter boas chances de classificação, mas a derrota veio e a situação se complicou de vez para a equipe rubro-negra. No último jogo deste domingo (6), a desfalcada Rensga Esports venceu a líder FURIA e também ficou com quatro vitórias. Infelizmente, assim como o Flamengo, é quase impossível a classificação para a próxima fase da primeira etapa acontecer.

3 de 4 INTZ chegou à terceira etapa em sequência sem se classificar para os playoffs do CBLOL — Foto: Reprodução/INTZ INTZ chegou à terceira etapa em sequência sem se classificar para os playoffs do CBLOL — Foto: Reprodução/INTZ

Duas vagas em jogo

Enquanto o Top 4 da tabela de classificação vai sendo definido com FURIA Esports, RED Canids Kalunga, LOUD e KaBuM! Esports, as duas últimas vagas para os playoffs seguem com uma disputa muito mais acirrada. O destaque dessa batalha é a paiN Gaming, que vem fazendo um bom segundo turno e realizando uma campanha de recuperação para tentar chegar aos playoffs. Apesar da derrota para a FURIA no sábado (5), a vitória no confronto direto contra o Flamengo Esports neste domingo (6) deu para os Tradicionais uma sobrevida na competição.

Logo à frente da paiN está a Netshoes Miners, a equipe que abre a zona de classificação. O Trem vem fazendo uma campanha muito inconsistente, voltou a encerrar uma semana com apenas uma vitória e segue com sua vaga ameaçada. Já a Liberty, quinta colocada, até realizou um bom primeiro turno, mas já acumula quatro derrotas em sequência no segundo turno e corre o risco de sair da zona de classificação na próxima semana caso a má fase prossiga.

4 de 4 paiN Gaming iniciou uma campanha de recuperação no segundo turno e segue caçando a Miners e a Liberty na tabela — Foto: Divulgação/paiN Gaming paiN Gaming iniciou uma campanha de recuperação no segundo turno e segue caçando a Miners e a Liberty na tabela — Foto: Divulgação/paiN Gaming

Resultados da Semana 7 de CBLOL

Sábado (05/03)

FURIA Esports 1 x 0 paiN Gaming

1 x 0 paiN Gaming LOUD 1 x 0 Liberty

1 x 0 Liberty Flamengo Esports 1 x 0 INTZ

1 x 0 INTZ Netshoes MIners 1 x 0 Rensga Esports

1 x 0 Rensga Esports KaBuM! Esports x RED Canids Kalunga (adiado)

Domingo (06/03)

INTZ 0 x 1 LOUD

paiN Gaming 1 x 0 Flamengo Esports

1 x 0 Flamengo Esports RED Canids Kalunga 1 x 0 Netshoes Miners

1 x 0 Netshoes Miners Liberty 0 x 1 KaBuM! Esports

Rensga Esports 1 x 0 FURIA Esports

CBLOL 2022 – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias–Derrotas 1° FURIA Esports 10–4 2° RED Canids Kalunga 10–3 3° LOUD 9–5 4° KaBuM! Esports 9–4 5° Liberty 7–7 6° Netshoes Miners 7–7 7° paiN Gaming 6–8 8° Flamengo Esports 4–10 9° Rensga Esports 4–10 10° INTZ 3–11

Próximo jogo (Semana 7)

Quinta-feira (10/03)

KaBuM! Esports x RED Canids Kalunga (17h)

Próximos jogos (Semana 8)

Sábado (12/03)

Netshoes Miners x Liberty (13h)

Flamengo Esports x Rensga Esports (14h)

LOUD x KaBuM! Esports (15h)

FURIA Esports x RED Canids Kalunga (16h)

INTZ x paiN Gaming (17h)

Domingo (13/03)

KaBuM! Esports x Netshoes Miners (13h)

Rensga Esports x INTZ (14h)

RED Canids Kalunga x Flamengo Esports (15h)

paiN Gaming x LOUD (16h)

Liberty x FURIA Esports (17h)