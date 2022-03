Playoffs do CBLOL 2022: veja agenda de jogos, times e como assistir

Os playoffs do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) 2022 começam nesta sexta-feira (25). Será a primeira vez na história que os participantes disputarão partidas no sistema Dupla Eliminação, formato que divide os confrontos em duas chaves: superior e inferior. KaBuM, FURIA, Liberty, Netshoes Miners, RED Kalunga e paiN Gaming são as equipes que brigarão pelo título. Vale lembrar que os jogos podem ser assistidos ao vivo nos canais oficiais do torneio nas plataformas Twitch, YouTube e Nimo TV.