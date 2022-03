CBLOL 2022: Wos brilha, e Liberty vence a FURIA; paiN derrota a LOUD

A Liberty venceu a FURIA Esports no último jogo da rodada deste domingo (13) e respirou na luta por uma vaga nos playoffs da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) 2022. Já classificada para a próxima fase, a líder FURIA chegou ao jogo como ampla favorita, já que a adversária carregava uma sequência de cinco derrotas seguidas. No entanto, a Liberty entrou em Summoner's Rift com a postura certa para encerrar de vez a péssima fase, que se iniciou no segundo turno da competição, e contou com mais uma grande atuação de Willyan "Wos" Bonpam (Alistar) para seguir sonhando com a próxima fase.