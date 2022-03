Celular: acessórios que vão facilitar seu dia a dia

1- Capinha e película

O celular custou caro, só você sabe o investimento. Então aceite o uso de uma capinha reforçada, que vai evitar danos e telas quebradas quando o aparelho cair no chão. Aproveite para colocar uma película de proteção na tela, para evitar riscos, arranhões ou problemas mais graves no display. As películas de vidro são as mais resistentes. E para smartphones que têm o módulo de câmera elevada, já existem capinhas e películas que protegem essa estrutura.

2- Cabo e carregador extra

Independente da marca enviar um carregador na caixa do seu celular ou não, você precisa de um conjunto de cabo e carregador extra para manter na mochila, na bolsa, no trabalho, etc, e nunca ficar na mão sem bateria. Pesquise se seu celular é compatível com carregamento rápido e procure por modelos originais ou recomendados pela fabricante. Evite os carregadores e cabos genéricos e sem marca para não causar danos ao aparelho.

3- Carregador sem fio

Quem está trabalhando em home office ou tem uma mesa própria no trabalho pode investir em um carregador sem fio, que vai acrescentar praticidade na rotina: é só posicionar o celular sobre a base e pronto. Procure os modelos recomendados para o seu smartphone.

4- Fone de ouvido Bluetooth

Todo mundo precisa de um bom fone Bluetooth, seja para encarar a jornada no transporte público, para ter companhia de um podcast ou ouvir música ao longo do dia ou para participar das reuniões do trabalho. Os fones TWS (True Wireless Stereo, ou verdadeiro som estéreo sem fio) são aqueles pequenos e que carregam em uma caixinha, superportáteis para o dia a dia. Já para reuniões por vídeo e para fugir um pouco do barulho, você pode investir em um fone over ear, do tipo com arco e almofadas que cobrem as orelhas, com tecnologia de cancelamento de ruído.

5- Suporte veicular

Item essencial para quem dirige e precisa de orientações dos apps de mapas e GPS. Existem modelos com ventosas para grudar no parabrisa ou com presilhas para a saída do ar-condicionado, entre outras opções. Pesquise qual funciona melhor para seu carro, já que eles costumam ser ajustáveis para celulares de diversos tamanhos.

6- Suporte flexível

O suporte flexível é útil para quem costuma gravar vídeos pelo celular ou apenas para assistir a filmes e séries sem cansar o braço. A maioria dos modelos articuláveis não precisa de apoio em uma superfície plana, podendo ser preso com um grande clipe ou pegador na borda da mesa ou na cabeceira da cama, enquanto outros podem se "agarrar" a um cano ou galho de árvore. Alguns tipos de tripé articulável servem também como pau-de-selfie.

7- Tripé

Se você começa a levar a sério a gravação de vídeos e produção de conteúdo ou utiliza o celular para gravar e apresentar aulas e reuniões do trabalho, pode investir em um tripé, para buscar mais estabilidade e melhorar a qualidade das imagens. Existem opções de mesa e de piso, também ajustáveis para aparelhos de diversos tamanhos. E existem os modelos já com iluminação. Leia mais no próximo item.

8- Ring light

Você encontra ring lights de vários preços, tamanhos e ajustes para melhorar a sua produção de conteúdo ou suas transmissões de vídeo. O ring light pode vir com suporte para celular, com tripé de mesa ou de piso, normalmente alimentado por conector USB ou USB-C. Se possível, escolha um modelo com diferentes temperaturas de luz (quente e fria).

9- Gimbal

Esse é o passo seguinte para quem pretende gravar vídeos em movimento ou fazer um vlog. Esse tipo de estabilizador prende o celular e reduz as imagens tremidas, reagindo aos movimentos enquanto gira sobre seu próprio eixo. Alguns modelos podem ser usados como tripé, enquanto outros podem ser pareados com o smartphone para ganhar recursos extras, como tirar uma foto ou iniciar gravação nos botões do próprio gimbal

10- Caneta touch

Se a sua pegada não é produção de vídeo, mas sim a área do desenho, da arte gráfica, do design e da arquitetura, você pode pesquisar uma canetinha touch para smartphone e tablet. Elas proporcionam muita precisão para escrever, desenhar e selecionar elementos nas telas. Pesquise por uma caneta universal que funcione em seu celular para ver se você se adapta. O passo seguinte pode ser comprar um tablet que tenha sua própria canetinha, como a S Pen da Samsung ou o Apple Pencil para os iPads.

