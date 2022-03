Celular: como verificar e preservar a saúde da bateria

Não há escapatória: toda bateria de celular vai sofrer perda gradual de capacidade, ao longo do tempo de uso. Mas além de conferir regularmente a saúde da bateria do seu smartphone, existem hábitos e ações para preservar o aparelho por mais tempo. Veja as dicas do Shoptime a seguir.

Praticamente todos os celulares disponíveis no mercado hoje em dia utilizam baterias de íons de lítio. Elas não viciam nem têm "efeito memória", como acontecia com baterias antigas, mas seu desempenho vai reduzindo com o passar do tempo.

Em iPhones, é fácil ver informações da bateria, incluindo gráficos do consumo e uma avaliação da vida útil do componente.

É só abrir os Ajustes e clicar na opção Bateria, que tem um ícone verdinho. Na primeira tela, você já encontra dados do uso da bateria nas últimas 24 horas ou 10 dias, atividade atual e os aplicativos que estão consumindo mais energia.

Escolha Saúde da Bateria para verificar a capacidade máxima do seu aparelho: 100% é o ideal. Essa é uma porcentagem relacionada ao tempo de uso do iPhone que, como dissemos, vai se desgastar e ter perda gradual ao longo do tempo.

A Apple indica que um valor abaixo de 80% significa que o rendimento do iPhone já está comprometido, ou seja, o tempo de uso está mais curto e o usuário precisa recarregar o aparelho com mais frequência. Por isso, pode ter chegado a hora de procurar uma assistência autorizada para substituir a bateria.

Nem todo celular Android conta com opção de verificar a bateria nas configurações. Então é preciso recorrer a um truque. Na tela do telefone para realizar chamadas, digite o código *#*#4636#*#*. Para aparelhos da Xiaomi, o código é diferente: *#*#6485#*#*.

Em seguida, escolha Informações da Bateria ou Battery Info e, depois, procure por Saúde da Bateria ou Integridade da Bateria. Ou, dependendo da versão do Android e do aparelho, pode aparecer uma tela com códigos e números. Procure pelo MB_06, que indica justamente o estado da bateria.

Se encontrar as indicações Perfeito ou Bom, é sinal de que o smartphone ainda está funcionando direitinho.

Outra opção para celulares Android é baixar um aplicativo de monitoramento e avaliação da bateria, como os gratuitos Ampere e AccuBattery, que vão fazer um diagnóstico mais aprofundado e com informações mais fáceis de entender.

Veja algumas dicas do Shoptime para tentar preservar o seu celular e ter uma bateria mais duradoura.

1- Evite aquecimento excessivo

Proteja seu smartphone das temperaturas extremas. O frio é ruim, mas o maior inimigo é mesmo o calor. Aparelho muito quente tem a bateria de íons de lítio comprometida, pois esse tipo acumula danos ao longo do tempo.

Atenção ao deixar o celular exposto ao sol no carro, na praia ou piscina. E se algum jogo está deixando o aparelho tostando, tente ajustar as opções gráficas para um nível menos exigente.

2- Cuidados ao carregar

Tente não usar o aparelho enquanto ele estiver carregando. O processo, em especial com carregadores super rápidos ou sem fio, deixa o celular aquecido por inteiro. Evite ainda deixar o smartphone carregando em cima da cama, do sofá ou de almofadas. Prefira uma superfície mais fria. E mantenha o ambiente ventilado.

3- Use acessórios originais e recomendados

Chega a doer no bolso quando o carregador original estraga. Porém, já diz o ditado que o barato pode sair caro. Evite acessórios genéricos. Carregadores e cabos originais, compatíveis e recomendados para a marca e modelo vêm com padrão de voltagem e amperagem ideais para o aparelho, o que preserva a integridade e a capacidade da bateria no longo prazo.

4- Nem zero, nem 100

Os especialistas recomendam evitar um ciclo completo da bateria, de 100% até desligar.

Ao mesmo tempo, os smartphones e acessórios mais modernos são feitos para encerrar o trabalho quando a bateria atinge 100%. Além disso, diversos celulares utilizam inteligência artificial para detectar o padrão de uso e recarregar aos poucos, de acordo com a rotina do usuário. Porém, na prática, todo processo de carregamento aquece o aparelho, o que é um dos maiores inimigos do seu celular.

Os extremos podem causar estresse no sistema de processamento de dados e alerta para o excesso de energia, danificando a bateria. Como tudo na vida, equilíbrio é o ideal. Por via das dúvidas, acabe com o hábito de deixar o smartphone carregando a noite toda. E procure sempre deixar a bateria entre 20% e 80%.