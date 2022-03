Celular em promoção na Semana do Consumidor? 5 dicas para comprar

Aspectos como conjunto de câmeras, resolução de tela e processador são alguns dos atributos para ter atenção na hora de conferir a ficha técnica. Além disso, também é importante observar a capacidade da bateria e o tipo de conexão disponível.

1. Conjunto de câmeras

Um bom conjunto de câmeras é um dos atributos mais buscados ao se comprar um novo celular. No geral, o arranjo fotográfico deve atender desde quem procura enquadrar objetos menores por meio da lente macro, até os que buscam tirar fotos panorâmicas e mais abertas com a câmera ultra wide.

Em relação à câmera principal, também chamada de wide, uma característica importante é contar com sensor de profundidade, caso o recurso não seja disponibilizado à parte. Além disso, alguns aparelhos possuem apps de câmera que dão acesso a recursos como filtros e aprimoramento de qualidade de imagem por meio de inteligência artificial. É o caso de alguns modelos da Samsung e da Apple, por exemplo.

2. Tela com boa resolução

Telas de celular de qualidade costumam trazer grandes quantidades de pixels, que oferecem a capacidade de mostrar mais informações visuais com maior nitidez e detalhes. Esse atributo é relevante principalmente para quem usa o celular para consumir produtos de vídeo em diversas plataformas, como YouTube ou Globoplay.

Fuja de celulares com display apenas HD (1280 x 720 pixels) — essa tecnologia já foi superada. O recomendado é adquirir algum que possua o display com resolução a partir da Full HD (1920 x 1080 pixels). As telas com tecnologia AMOLED ou Super AMOLED ajudam na hora de economizar energia, além de aumentar profundidades de cor e brilho em diversos ângulos — mesmo que você vire o seu celular, a tela continuará exibindo imagens com fidelidade.

3. Processador e memória RAM

O processador é o cérebro que controla o celular. Ele executa a função de rodar o sistema operacional e realizar as tarefas. Existem diversos modelos diferentes, e é fundamental saber a quantidade de núcleos de que ele dispõe: quanto maior esse número, mais processos ele realiza ao mesmo tempo. Para não cair numa fria, procure por modelos a partir do quad-core (quatro núcleos).

A memória RAM trabalha na leitura dos dados, guardando os arquivos e os aplicativos abertos em segundo plano. Se você tem o costume de abrir diversos apps, curte games e faz a edição de fotos, certamente, terá problemas com um smartphone de 1 GB ou 2 GB de memória RAM, que pode apresentar travamentos. O ideal é escolher um telefone com no mínimo 4 GB, mas isso varia para cada usuário.

4. Bateria

À medida que os dispositivos ganham mais funções e os processadores evoluem, o aparelho exige maior uso da bateria. Por isso, ela costuma aumentar de capacidade média com o passar dos anos. Simultaneamente, os sistemas operacionais tentam melhorar sua eficiência energética. Em celulares básicos, destinados a quem utiliza apenas redes sociais, WhatsApp e app do banco, por exemplo, é indicado procurar por no mínimo 3.000 mAh de capacidade. Atualmente, menos que isso pode ser pouco para a maior parte dos usos.

Já em smartphones intermediários, a capacidade deve ser maior, caso o usuário não queira realizar mais de uma recarga por dia. Isso porque atributos como processador potente, mais memória RAM e maior espaço de armazenamento costumam demandar mais bateria. Para um usuário médio, a capacidade de 5.000 mAh pode deixar o celular por até dois dias longe das tomadas.

5. Internet 5G

A internet 5G é uma realidade e a expectativa é a de que a tecnologia fique disponível em todas as capitais brasileiras ainda em 2022. Com isso, a velocidade da internet móvel pode ser aumentada em até 100 vezes em relação ao 4G.