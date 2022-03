Challengermode: como funciona site para participar de torneios de Free Fire

A Challengermode é uma plataforma de torneios online que contempla diversos jogos como League of Legends , Counter-Strike: Global Offensive e Free Fire . As competições são produzidas por empresas independentes, ou seja, sem o apoio oficial de desenvolvedoras como Riot Games , Garena e Valve . É justamente esse aspecto que viabiliza espaço para diversos jogadores participarem, sobretudo os amadores. Muitos eventos não exigem taxa de inscrição e ainda recompensam os mais bem colocados com dinheiro de verdade.

Atualmente, no Free Fire, a organizadora mais ativa é a Tropa, com cerca de sete campeonatos por dia, divididos nas categorias solo e squad. Para se cadastrar, conferir novidades, encontrar colegas de equipe e ficar de olho na programação, basta navegar pelo site da Challengermode ou instalar o aplicativo para PC.

Plataforma disponibiliza vários campeonatos de Free Fire — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Como funciona a Challengermode?

O primeiro passo para disputar competições é se cadastrar gratuitamente na plataforma. É possível fazer o registro inserindo o email de sua preferência ou vinculando contas já existentes de aplicativos como Discord, Facebook e Twitch. Depois disso, é só filtrar os eventos por jogo. Cada game tem uma página própria, assim como as empresas organizadoras.

A interface é bastante intuitiva. Estando no menu de um game específico, como Free Fire, lá surgirão as informações dos campeonatos mais próximos. Usuários cadastrados também podem adicionar amigos, criar times, conversar no chat e até contratar serviços pagos como cursos, coaching e pacotes gráficos para streams.

Como participar de campeonatos de Free Fire e outros jogos?

Após entrar na aba do Free Fire e escolher um torneio, uma nova janela se abrirá. Nela estarão todas as informações do evento como horários, regras, formato, mapas, taxa de inscrição, premiação e perfis dos administradores que estão organizando aquela competição. Caso haja interesse em participar, o player deverá cumprir quatro etapas.

A primeira etapa se chama "Registro". O jogador vai inserir a ID da conta do Free Fire e clicar no botão "Unir-se à competição". Alguns minutos depois, a plataforma pedirá que o segundo passo, chamado "Confirmação", seja realizado. Quanto mais rápido o player confirmar sua presença, mais chances ele terá de disputar o campeonato, pois o número de participantes pode exceder a quantidade de vagas. Caso isso aconteça, uma fila de espera será criada e a prioridade será de quem confirmou primeiro.

A terceira etapa se chama "Preparação". Nesse momento, os administradores publicarão no chat do evento a ID e a senha da sala personalizada onde a queda será disputada. Com as credenciais em mãos, basta logar no Free Fire e jogar.

Informações de um torneio dentro da plataforma — Foto: Reprodução/Julio Puiati

A quarta etapa só precisa ser concluída após a partida acabar. Trata-se do "Informe de resultados". Os competidores deverão anexar dentro da Challengermode um print da classificação final para comprovar a colocação, número de kills e outras estatísticas. Vale lembrar, no entanto, que algumas regras podem variar dependendo do game ou de quem está organizando.

As premiações em dinheiro são depositadas na própria plataforma. Existe um menu chamado "Carteira" no canto superior direito. Lá os usuários podem registrar dados bancários e receber os valores combinados. Como não há nenhuma entidade oficial regularizando os torneios, esse momento fica por risco de quem está participando. A recomendação é entrar apenas em campeonatos organizados por contas verificadas pela Challengermode e com histórico confiável.

É de graça?

Muitas competições são gratuitas, ou seja, os players não precisam pagar nada para participar. Mas existem alguns campeonatos que pedem taxa de inscrição, enquanto outros são restritos a usuários "premium" que pagam mensalidades para empresas organizadoras. Esses dois últimos costumam oferecer recompensas melhores.

O que mais o site oferece?

Existem campeonatos de diversos games na Challengermode — Foto: Reprodução/Julio Puiati

A Challengermode é também uma boa alternativa para aqueles que procuram organizar campeonatos de esports e monetizá-los de maneira independente. A plataforma oferece integrações para diversos games, dashboards, salas de bate-papos e até um programa de mensalidades, mecânica bem semelhante aos "subs" da Twitch.

Um aspecto interessante é que o organizador pode escolher quanto ele cobra de assinatura do seu público. Para isso, basta ir em "inscrições", na parte de "configurações". É possível ainda criar vários tipos diferentes de assinatura.

Com informações de Challengermode