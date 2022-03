Chrome chega à versão 100 com novo ícone após 8 anos; veja mais novidades

O Google Chrome chegou à versão 100 com um novo ícone. Após oito anos com o mesmo design, o ícone foi redesenhado e ganhou visual "achatado", sem sombras e com cores mais brilhantes. Além desta repaginada, o navegador do Google ganhou novos recursos, com destaque para a segurança online. A atualização está disponível para Windows , macOS e Linux , através das configurações do browser, e para Android e iOS , por meio da Google Play Store e da App Store , respectivamente.

1 de 3 Google lança versão 100 do Chrome para Windows, Mac, Linux, Android e iOS — Foto: Reprodução/Google Google lança versão 100 do Chrome para Windows, Mac, Linux, Android e iOS — Foto: Reprodução/Google

Novos recursos do Chrome 100

Apesar de ser um número redondo e imponente, a versão 100 não é tão disruptiva ou cheia de recursos novos. Ela faz parte do ciclo normal de updates do Google, os quais são liberados a cada quatro semanas e trazem correções de bugs, patches de segurança e melhorias em geral.

Mas isso não significa ausência de novidades. Uma das principais é a confirmação de segurança, recurso que verifica se o navegador e as senhas estão seguros. Há também um novo modo de navegação segura, que inclui proteção contra malware e phishing. Ambos ficam no menu de privacidade e segurança, dentro das configurações da versão para desktop.

Outra mudança foi o fim do modo de economia de dados, que estava presente no Android. A função, projetada para economizar dados móveis e carregar páginas mais rapidamente, tornou-se obsoleta com a queda de custos dos dados móveis. A explicação foi dada em um post assinado pelo gerente de suporte do Chrome, Craig Tumbison, que também afirmou que o próprio navegador ficou mais eficiente nesta área.

Novo ícone

Aderindo à estética moderna do Google, o novo ícone do Chrome eliminou por completo as sombras, ganhando um visual "achatado". O círculo azul ao centro ficou maior, reduzindo espaço das fatias vermelha, amarela e verde. Para compensar, as cores ficaram mais vivas.

O Google também ajustou o desenho de acordo com a plataforma, de maneira que o ícone pareça nativo do sistema operacional. A última mudança no ícone foi feita em 2014, há oito anos.

2 de 3 Comparação entre ícones do Google Chrome de 2014 e 2022 — Foto: Reprodução/9to5Google Comparação entre ícones do Google Chrome de 2014 e 2022 — Foto: Reprodução/9to5Google

Como atualizar o Google Chrome

No navegador para Windows, macOS e Linux, abra o menu, entre em "Configurações" e clique em "Sobre o Google Chrome". O browser, então, começará a buscar a atualização e fará a instalação do update automaticamente. No final, basta reiniciar o Chrome para estar com a versão 100, que também já está disponível na Google Play Store, para Android, e na App Store, para iOS.

3 de 3 Atualização do Google Chrome é feita pelas configurações do navegador desktop — Foto: Reprodução/Raquel Freire Atualização do Google Chrome é feita pelas configurações do navegador desktop — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Com informações de The Verge, 9to5Google e Google

