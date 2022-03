Cities: Skylines: confira gameplay e requisitos do jogo no PC

Além disso, o jogo também pode ser acessado pelo Xbox Game Pass e fica grátis até 17 de março na Epic Games St ore . Confira a seguir mais detalhes de gameplay e requisitos do título para rodar no computador.

No game, o jogador pode criar sua cidade a partir de uma saída de rodovia que se conecta ao resto do mapa. As opções de construção começam com estradas e zoneamentos que determinarão o tipo de estrutura que será erguida no local, como zonas residenciais de alta ou baixa densidade, zonas industriais e mais.