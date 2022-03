Como escolher uma cadeira gamer

Uma cadeira gamer pode ser uma opção interessante para o home office e para quem precisa passar muitas horas à frente do notebook . Elas prometem mais conforto e ergonomia do que cadeiras tradicionais de escritório, com sustentação para braços, pernas, lombar e até mesmo para o pescoço. Saiba o que observar antes de escolher a sua cadeira gamer.

Assim como os notebooks e acessórios do segmento destinado a jogadores, as cadeiras gamers costumam trazer um visual mais "robusto", além de elementos coloridos e até mesmo iluminação RGB. Mas há opções mais discretas, que funcionam para qualquer estilo de escritório e home office.

Tamanho e ajustes

É interessante começar sua busca pelo padrão de altura e peso das cadeiras gamers. Existem modelos indicados para crianças, adolescentes e pessoas mais baixas, ao mesmo tempo em que você encontra opções mais apropriadas para pessoas com até 2m de altura e até 180 kg.

A indicação de tamanho e peso suportado vai fazer diferença nas proporções da cadeira, para que ela ofereça o máximo de conforto e o suporte correto para o corpo do usuário. Além disso, essas indicações vão garantir mais durabilidade e segurança. Confira as medidas e compare com as cadeiras que você tem em casa.

Outra questão importante é observar os ajustes disponíveis nos modelos. As cadeiras gamers de perfil custo-benefício costumam trazer menos regulagens, enquanto as opções mais caras permitem ajustar os braços, travesseiros para cabeça e lombar e a reclinação, que pode chegar a 180º, interessante para quem quer jogar ou relaxar praticamente deitado.

Procure por modelos que contam, ao menos, com ajustes de altura do assento e dos braços e alguma reclinação do encosto. Suportes para as pernas podem ser um acréscimo interessante.

Material e estilo

O material utilizado na produção das cadeiras gamer é um indicativo direto da qualidade e durabilidade do equipamento.

Produtos com estrutura interna em metal, aço ou alumínio tendem a apresentar uma resistência e durabilidade maior, na comparação com cadeiras com estrutura em madeira, mas também serão mais caras.

Também vale a pena observar o tipo de espuma utilizada nos assentos e sua resistência, o material das rodas e do pistão de regulagem de altura, que podem incluir partes de plástico, de aço inox, alumínio ou de outros tipos.

É importante olhar também o revestimento e o acabamento da cadeira, que vai acabar guiando o estilo da peça. Muitos produtos utilizam couro vegetal, tecidos sintéticos, misto de tecidos naturais e sintéticos e até mesmo couro genuíno. Enquanto os tipos de couro podem ser mais duráveis e fáceis de limpar, são os revestimentos menos respiráveis.

Por fim, no visual, você encontra cadeiras com costuras e revestimentos coloridos e até linhas de iluminação LED embutidas. Se você não estiver em busca da cadeira mais discreta e elegante, toda em preto, por exemplo, escolha um modelo que combine com os elementos do seu ambiente gamer.

Conforto final

Assim como acontece com as cadeiras de escritório e outros produtos, é difícil encontrar uma cadeira gamer de alta qualidade e com muitas opções de regulagens com um preço baixo. De forma geral, o custo fica diretamente relacionado com o conforto, os recursos e a durabilidade do produto.

Por isso, pense na cadeira gamer como um investimento em conforto, ergonomia e qualidade de trabalho, principalmente, para quem vai utilizá-la no home office e passar muitas horas sentado. Não deixe de ler os comentários e avaliações dos consumidores. Uma boa cadeira pode durar vários anos, se bem conservada.

