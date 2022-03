Como limpar seu notebook

Manter seu notebook limpo de migalhas, fuligem, da oleosidade natural das nossas mãos e de todo tipo de poeira no ar pode prolongar bastante a vida útil do computador. Mas para fazer essa limpeza, é preciso ter alguns cuidados para não acabar prejudicando o equipamento. O Shoptime explica como deve ser feita a limpeza de forma correta.

Antes de qualquer coisa, desligue o computador e desconecte o cabo de energia. Remova todos os dispositivos conectados, incluindo cartão de memória, adaptadores e, se possível, a bateria do aparelho. Isso vai evitar danos aos acessórios e ao computador em si e também elimina o risco de tomar um choque.

Para telas, utilize um pano de microfibra ou 100% algodão, totalmente seco, para tirar a poeira. Luvinhas de microfibra para limpeza também funcionam.

Se a tela estiver com marcas, seja de gordura ou manchas em geral, deixe o pano apenas levemente umedecido com água ou algum produto recomendado. Não utilize o pano molhado.

Ao invés da água, o mais indicado é o álcool isopropílico. Além de limpar a tela, ele será útil para limpar outras partes do equipamento.

Se você escolher um produto do tipo spray limpa-telas, nunca borrife diretamente no notebook. As gotas podem entrar pelas aberturas da tela ou do teclado e provocar curto ou danos nas peças internas. Borrife sempre em um pano. A mesma dica serve para Smart TVs e outros monitores.

Não use nada que contenha amônia, pois isso vai deixar a tela opaca. E evite usar produtos de limpeza doméstica: eles podem manchar tela e superfícies do notebook, além de danificar componentes, se escorrerem para a parte interna. Tenha atenção ao que está sendo aplicado e leia as recomendações dos fabricantes.

Teclado e portas

Se você já assistiu alguém chacoalhar um teclado para tirar migalhas e sujeiras acumuladas entre as teclas, isso é justamente o que você não vai fazer com seu notebook. Afinal, ele é um equipamento caro e de peças delicadas.

Para facilitar a limpeza entre as teclas e também das portas, você pode usar um pincel com cerdas macias ou cotonetes. É importante manter essas portas livres para não sobrecarregar os componentes do notebook, que podem acabar danificados com o bloqueio do sistema de ventilação.

Evite o uso de ar comprimido para fazer essa parte da limpeza, pois ele pode empurrar as sujeiras para dentro do computador.

No dia a dia, tente manter o notebook guardado em uma case protetora, para evitar o contato com a poeira do ar e outras sujeiras.

Uma vez por ano ou a cada dois anos, você pode levar o equipamento a uma assistência técnica para uma manutenção preventiva, limpeza interna e do cooler, conferência dos cabos e encaixes e verificação da pasta térmica, para que ele continue funcionando perfeitamente.

