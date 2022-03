Conheça Krunker, o divertido FPS grátis que funciona pelo navegador

Krunker é um jogo mobile de tiro FPS com multiplayer gratuito com versões para Android e iPhone ( iOS ). O game da desenvolvedora Yendis Entertainment foi lançado em 29 de janeiro de 2019 e se popularizou como uma opção rápida para jogar em PCs mais limitados, uma vez que pode rodar em qualquer sistema por meio do navegador, seja o computador Windows , Ma c , Chrome O S ou Linu x . Para começar a jogar, basta acessar, o site krunker.io e clicar para entrar imediatamente em uma partida. Há também uma versão para download, caso o jogador prefira.

O que é o jogo?

O modo principal de Krunker é o Deathmatch (mata-mata) em times, no qual até 8 jogadores se enfrentam nos mapas, com opções de classes e armamentos distintos. A jogabilidade é bastante simples: o teclado é usado para se mover e o mouse, para atirar. Ao ser eliminado, é possível retornar rapidamente à partida, o que torna o ritmo bem dinâmico. A performance do jogador durante o game garante pontos que podem ser utilizados para comprar itens de personalização para o personagem.

Em quais plataformas está disponível?

Em sua versão para navegador, Krunker pode ser jogado em qualquer computador. No site do game, há a opção "download our client", que baixa uma versão instalável para Windows e Mac, para atender aos jogadores que preferem se divertir fora do navegador. No celular, o game está disponível em app próprio na Google Play Store e na App Store.

Como jogar?

Ao acessar o site krunker.io, é possível ver a mensagem "click to play" no centro da tela. Basta clicar nela para entrar na partida como convidado. Os controles são fáceis de aprender. As teclas W, A, S, D controlam o movimento, a barra de espaços faz com que o personagem pule, Shift serve para abaixar e R, para recarregar a arma. O mouse controla a visão do personagem, enquanto o botão direito serve para mirar e o esquerdo, para atirar.

Modos de jogo e classes

Além do Deathmatch, o jogo oferece vários outros modos, como o Free-for-All (cada um por si), captura de bandeira e Hardpoint, em que há uma disputa pelo controle de pontos de interesse. Krunker oferece também ferramentas para modificar o jogo e criar seus próprios mapas, o que permite que usuários criem servidores não oficiais. Para acessá-los, basta clicar em "servers" e experimentar. Algumas opções envolvem invasões de zumbis, percursos de parkour, entre outras possibilidades.