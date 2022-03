Quebracascos do LOL: conheça o item que faz sucesso no jogo

Quebracascos, item lendário de League of Legends (LOL), foi introduzido na atualização 11.3 em 2021. Rapidamente, ele se tornou popular após as mudanças significativas para rota do topo na Temporada 12. A Riot Games alterou a mecânica do teleporte, fazendo os top laners ficarem mais tempo em suas rotas. Com isso, o Quebracascos não só concede fortes atributos, como também faz as torres inimigas não serem páreas para quem joga no topo. A seguir, conheça o item Hullbreak e entenda o motivo do item estar causando tanto alvoroço na comunidade.