CS:GO: GODSENT anuncia HEN1 como novo jogador da equipe

A primeira chance de mostrar serviço será no Grupo C da ESL Pro League Season 15, competição que começou no dia 9 de março e vai até o dia 10 de abril. O evento acontece presencialmente em Düsseldorf, Alemanha, e conta com uma premiação de US$ 823 mil (cerca de R$ 4 milhões), além de uma vaga para a BLAST World Final 2022. Outra equipe brasileira que está na disputa é a FURIA Esports, que conquistou sua classificação para os playoffs de forma convincente com a liderança do Grupo B.