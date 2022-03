CS:GO: Imperial Esports e Sharks disputam a FiReLEAGUE; veja jogos e mais

A principal premiação da FiReLEAGUE Latin Power Spring 2022 é a vaga para a BLAST Spring Showdown, competição que ocorre do dia 27 de abril ao dia 1° de maio e que dará duas vagas para o evento principal na BLAST Premier: Spring Finals 2022. Os jogos são transmitidos ao vivo na Twitch , no canal do streamer Alexandre "Gaules" Borba, da BLAST e da FiReSPORTStv.

Imperial Esports, o Last Dance, compete oficialmente pela segunda vez no na FiReLEAGUE Latin Power Spring 2022 — Foto: Divulgação/Imperial

Entre as oito equipes participantes, seis foram convidadas e as demais passaram por classificatórias abertas. Aquelas que receberam os convites foram Imperial Esports, 9z Team, Isurus, Leviatán, Sharks Esports e River Plate Gaming. Chegaram via classificatórias as equipes Los Grandes e "ELES". Os oito times foram divididos em dois grupos com quatro integrantes cada. Todas as partidas na primeira fase serão realizadas em séries melhores de uma partida (MD1). A duas melhores equipes de cada grupo avançam para a próxima fase.