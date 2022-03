CS:GO: times russos estão banidos da BLAST Premier; veja o que muda

É importante lembrar que estão suspensas dos eventos apenas equipes que foram fundadas na Rússia, como a Gambit Esports, Virtus.pro e ForZe. Ainda não se sabe ao certo quando que as equipes de CS:GO da região de CEI que não são da Rússia poderão seguir a participar do circuito da BLAST.

O classificatório cancelado para a BLAST Premier: Spring Showdown estava marcado para ocorrer no dia 25 de março e contaria com fortes equipes da região, como Entropiq e K23, além das russas Virtus.pro e ForZe.

Vale destacar que times com base em outros países poderão participar normalmente dos eventos da BLAST, mesmo que tenham jogadores russos no line-up. É o caso, por exemplo, da atual melhor equipe do mundo, Natus Vincere. A Na'Vi é uma organização da Ucrânia com três jogadores da Rússia em seu elenco e que poderá atuar nas competições da BLAST sem problemas. Por conta da guerra, que já dura quase uma semana, a organização chegou a encerrar sua parceria com a ESforce Holding, empresa russa que também é dona da Virtus.pro.