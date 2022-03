Death Stranding e Crusader Kings são destaques nos lançamentos da semana

Death Stranding Director’s Cut e Crusader Kings 3 são os destaques na semana de lançamentos. O primeiro é a versão do diretor do incomum game de Hideo Kojima, enquanto o segundo é o mais novo jogo da aclamada série de estratégia Crusader Kings. Eles são acompanhados pelo RPG de ação japonês Crystar, o simpático ratinho de Moss: Book 2, os insetos gigantes de Starship Troopers e o bizarro velho oeste de Weird West. Confira todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, como datas, preços e as plataformas nas quais estão disponíveis.

Death Stranding Director’s Cut - 30 de março - PC

A versão de diretor de Death Stranding traz a jornada original de Sam Bridges, interpretado pelo ator Norman Reedus, para PC. O objetivo é reconectar os Estados Unidos através de uma rede de comunicação. O estranho jogo do criador de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Hideo Kojima, dá aos jogadores a missão de atravessar áreas geograficamente desafiadoras, repletas de inimigos e seres invisíveis perigosos. Usuários contam com acessórios como escadas e cordas para atravessar o terreno. Uma vez conectados à rede podem encontrar itens que outros jogadores usaram como forma de travessia.

Entre as novidades da versão de diretor estão novas formas de travessia e transporte de carga, corridas com veículos, novas armas, uma nova seção com jogabilidade furtiva que se aprofunda na história e mais. Especificamente na versão PC há suporte para alta taxa de quadros, monitores ultrawide, modo foto e conteúdo crossover de Half-Life e Cyberpunk 2077.

Crusader Kings 3 - 29 de março - PS5 e XBSX/S

A série de estratégia Crusader Kings expande o alcance do terceiro game na nova geração de consoles, com mais novidades para jogadores que querem experimentar a vida de um regente medieval. O jogo permite que usuários administrem um reino através de diversas gerações de herdeiros com várias opções para expandir seu poder.

É possível firmar alianças através de acordos ou casamentos, entrar em guerra para dominar novos territórios ou investigar adversários para obter segredos e chantageá-los. Crusader Kings 3 está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 249,50 e para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 184,95, incluso sem custos extras no Xbox Game Pass.

Crystar - 29 de março - SW

Neste jogo de ação e RPG da NIS America, jogadores controlam Rei Hatada, uma jovem que junto com sua irmã Mirai vai parar em uma dimensão estranha habitada por monstros, conhecida como Purgatory. Neste lugar, Rei desperta um poder que permite se defender, mas perde o controle e acaba por matar sua irmã. Agora ela está em uma jornada para tentar ressuscitar Mirai enquanto derrota outros monstros e inimigos pelo caminho.

O game possui uma mecânica curiosa onde inimigos derrotados se tornam sentimentos que atormentam Rei. Ela precisa chorar para purificá-los e transformá-los em poder. Crystar está disponível para Nintendo Switch por R$ 259,99.

Moss: Book 2 - 31 de março - PS4

O ratinho Quill está de volta em uma nova aventura na sequência do game de realidade virtual Moss, que utiliza o visor PlayStation VR (PSVR). No jogo, usuários acompanham a ação em primeira pessoa enquanto auxiliam Quill para que ele consiga atravessar as fases, ao guiá-lo indiretamente através de desafios, quebra-cabeças e combate. Para se comunicar de volta com o jogador, o animal utiliza a linguagem de sinais americana para conversar.

Starship Troopers - Terran Command - 31 de março - PC

Baseado no clássico livro de Robert A. Heinlein e na série de filmes Tropas Estelares, o game Starship Troopers - Terran Command traz uma jogabilidade de estratégia em tempo real para fãs da franquia. O jogo coloca usuários contra hordas intermináveis de insetos gigantes, dos mais diversos tipos, que precisam ser eliminados para defender o planeta minerador Kwalasha.

No comando da Infantaria, jogadores terão que decidir onde colocar suas unidades e usar táticas como terreno elevado e pontos afunilamento para não permitir que nada com mais de duas pernas saia vivo. Starship Troopers - Terran Command está disponível para PC na loja digital Steam por R$ 57,99.

Weird West - 31 de março- PS4, XB e PC

Neste game de aventura e simulação, jogadores encontram um velho oeste diferente do tradicional, uma releitura sombria, onde os velhos tiroteios dividem espaço com o sobrenatural e criaturas fantásticas. Em Weird West, o usuário tem grande liberdade de decidir como resolver suas missões: é possível utilizar de furtividade, entrar com armas em mãos ou desistir de sua humanidade para desenvolver poderes sobrenaturais. Weird West está disponível no PlayStation 4 (PS4) por R$ 214,90, no Xbox One por R$ 147,45 e no PC (via Steam) por R$ 99,99.