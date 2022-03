Dia Internacional da Mulher 2022: Google homenageia data com Doodle

O Dia Internacional da Mulher é comemorado nesta terça-feira (8) e o Google desenvolveu um Doodle para celebrar a data. Ao acessar a página inicial do buscador, o usuário pode assistir à um vídeo em formato de apresentação com slides animados, que retratam diferentes mulheres ao redor do mundo realizando suas tarefas diárias. A ilustração mostra cenários com mulheres atuando como médica, artesã, estilista, dona de casa, cuidando dos filhos e do jardim, mecânica de motos, fotógrafa, entre outras profissões.

O vídeo pode ser visualizado nas versões do Google para computadores ou em celulares Android e iPhone (iOS). A animação está sendo exibida em vários países do mundo, incluindo o Brasil. Segundo a empresa, a mensagem é que “cada ilustração retratada no Doodle está conectada pelo fio comum de como as mulheres se mostram para si mesmas, suas famílias e suas comunidades”.

1 de 2 Doodle de Dia Internacional da Mulher 2022 mostra representação de mulheres em diferentes atividades — Foto: Reprodução/Google Doodle de Dia Internacional da Mulher 2022 mostra representação de mulheres em diferentes atividades — Foto: Reprodução/Google

Qual é o melhor Doodle do Google? Participe no Fórum do TechTudo

O Google publicou os rascunhos iniciais do desenho no blog oficial dos Doodles, mostrando como cada slide foi pensado desde o início. De acordo com a publicação, a equipe que desenvolveu a ilustração conta com oito pessoas, divididas entre as áreas de produção, engenharia, marketing e a equipe de Doodles. Segundo Thoka Maer, diretora de arte responsável pelo projeto, a pandemia teve papel fundamental na vida das mulheres. Ela ressalta que visa mostrar essa questão na sua arte.

“Costumamos celebrar as mulheres e suas incríveis conquistas no passado e no presente, e inspiramos as jovens a sonhar alto. A realidade dos últimos dois anos forçou as mulheres a mudar o foco, ajustar prioridades e fazer sacrifícios para estar ao lado de outras pessoas que precisam delas. Eu realmente espero que as mulheres se sintam vistas e valorizadas por tudo o que estão fazendo e estão fazendo agora”, disse a artista.

2 de 2 Google publicou rascunhos do Doodle de Dia Internacional da Mulher 2022 — Foto: Reprodução/Google Google publicou rascunhos do Doodle de Dia Internacional da Mulher 2022 — Foto: Reprodução/Google

Ela também explicou que as diferentes profissões retratadas nos slides buscam ser um incentivo para que as mulheres sejam valorizadas. “Uma dona de casa faz o mundo inteiro para seus filhos. Uma CEO contribui para a inovação e mantém seus funcionários motivados e felizes. A artista encanta estranhos e se entrega à sua liberdade. Dirigir um caminhão, lutar pelos direitos das mulheres, ir à escola ou fazer uma refeição. Todos nós acordamos de manhã e todos temos um propósito, grande ou pequeno. Tudo importa”, afirmou Thoka Maer.

Origem do Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher é comemorado anualmente no mês de março desde 1911, em alusão a trabalhadoras de uma fábrica têxtil que morreram queimadas durante uma reivindicação a favor de direitos trabalhistas igualitários em Nova Iorque, nos Estados Unidos. No entanto, eventos anteriores que colaboraram para o surgimento da data já haviam sido registrados na história, também nos Estados Unidos e na Europa.

A data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975, com o objetivo de destacar a defesa das mulheres, a busca por direitos iguais na sociedade e para lembrar suas conquistas políticas e sociais.

No ano passado, o Doodle de Dia Internacional da Mulher 2021 foi um vídeo com a representação de realizações pioneiras e conquistas femininas ao longo da história em várias áreas da sociedade, como educação, política, ciência e artes. As imagens mostravam mulheres votando, recebendo prêmios, conquistando diplomas e atuando em profissões como astronauta e piloto de avião.

Com informações de Google