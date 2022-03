Dimensity 9000 supera Exynos e Snapdragon e bate de frente com A15 Bionic

O chip da MediaTek é construído em processo de 4 nm da TSMC. Por enquanto, nenhum smartphone lançado oficialmente possui o componente. Isso deve mudar em breve: Oppo e Xiaomi já confirmaram modelos que trarão na ficha técnica o potente processador. De acordo com os testes, somente o Apple A15 Bionic, que equipa a linha iPhone 13, seria mais rápido que o Dimensity 9000.

2 de 3 Dimensity 9000 supera Snapdragon 8 Gen 1 e Exynos 2200 do Galaxy S22 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Dimensity 9000 supera Snapdragon 8 Gen 1 e Exynos 2200 do Galaxy S22 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O poder do novo processador de alto desempenho da MediaTek foi revelado por meio de vazamentos nas redes sociais. A publicação revela a pontuação do chip no Geekbench 5 (aplicativo utilizado para medir a performance de smartphones) de um celular da Xiaomi, que deve ser o próximo Redmi K50 Pro+.

O aparelho com o Dimensity 9000 marcou 1.309 pontos no teste single-core e 4.533 pontos no multi núcleo. Para efeito de comparação, o Exynos 2200, presente em versões do Galaxy S22 lançadas em alguns países, obteve 1.154 e 3.307 pontos, respectivamente.

3 de 3 Resultados do Dimensity 9000 em aparelho da Xiaomi, no Geekbench 5 — Foto: Reprodução/Twitter (@UniverseIce) Resultados do Dimensity 9000 em aparelho da Xiaomi, no Geekbench 5 — Foto: Reprodução/Twitter (@UniverseIce)

Apesar do alto resultado alcançado pelo chip da MediaTek, ele não foi suficiente para superar o A15 Bionic. Apesar disso, a lacuna existente entre os chips recentes da Apple e outras fabricantes parece ficar cada vez menor. O iPhone 13, por exemplo, ostenta as pontuações de 1.734 pontos em teste single-core e 4.818 no teste de multi-núcleo.

Outro ponto importante do novo processador Dimensity 9000 é o custo menor em relação aos concorrentes. Acredita-se que os smartphones lançados com esse chip custarão cerca de US$ 500, o que equivale a R$ 2.579. Isso significa que os dispositivos devem ser mais acessíveis do que a maioria dos celulares Android topo de linha de 2022.

Vale mencionar que números de teste de benchmark não refletem necessariamente o desempenho de um aparelho no uso prático do dia a dia. Até o momento, não existe expectativa de data para a vinda oficial de um aparelho com Dimensity 9000 ao Brasil.