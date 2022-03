Dinheiro esquecido: Banco Central libera consulta para nascidos após 1983

O Banco Central liberou, nesta segunda-feira (21), as consultas ao valor do dinheiro esquecido nos bancos e os pedidos de saque das quantias para as pessoas nascidas após 1983. As solicitações de resgate podem ser processadas até esta sexta-feira (25), no mesmo site criado para verificar se o cidadão tem ou não valores a receber. Quem perder o prazo poderá agendar o saque no próximo sábado (26), data de repescagem estabelecida para este grupo.