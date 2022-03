Dinheiro esquecido: Banco Central libera consulta para nascidos entre 1968 e 1983

O Banco Central anunciou, na última segunda-feira (14), que as pessoas nascidas entre 1968 e 1983 estão aptas a realizar consultas de valores disponíveis e agendar saque do dinheiro esquecido em bancos . As solicitações de resgate podem ser processadas até esta sexta-feira (18), no mesmo site criado para verificar se o cidadão tem ou não valores a receber. Quem perder o prazo poderá agendar o saque no próximo sábado (19), data de repescagem estabelecida para este grupo.

O período de agendamento dos nascidos antes de 1968 aconteceu na semana passada. Já as pessoas nascidas após 1983 poderão realizar a consulta e solicitar a retirada do dinheiro esquecido entre os dias 21 e 25 de março. Para este grupo, a data de repescagem será em 26 de março. A estimativa do Banco Central é de que existam cerca de R$ 8 bilhões a serem distribuídos no total, entre pessoas físicas e jurídicas.

1 de 2 Banco Central libera solicitação de saque do dinheiro esquecido em bancos para nascidos entre 1968 e 1983 — Foto: Divulgação/Pond5 Banco Central libera solicitação de saque do dinheiro esquecido em bancos para nascidos entre 1968 e 1983 — Foto: Divulgação/Pond5

Tenho dinheiro esquecido a resgatar em instituições financeiras, mas minha conta Gov.br foi hackeada. A quem devo reclamar? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Como saber se você tem dinheiro esquecido em bancos e resgatar valores

Para saber se tem dinheiro esquecido em instituições bancárias, entre no site do Banco Central (valoresareceber.bcb.gov.br/publico) e informe dados como CPF e data de nascimento. Caso tenha valores a receber, o sistema informará a data e horário certos para solicitar a devolução.

Para retirar o dinheiro esquecido no banco, acesse o portal online no dia e hora indicados pelo Banco Central e clique no botão "Acessar meus valores a receber". Em seguida, faça login com a conta Gov.br (nível prata ou ouro) e aceite o termo de ciência da aplicação.

Confira o valor que tem a receber, o banco que irá devolver a quantia e a origem do dinheiro, entre outras informações. A instituição poderá fazer a devolução via Pix, em até 12 dias úteis, ou por outra forma, a ser combinada via telefone ou e-mail.

2 de 2 Consulta de dinheiro esquecido em bancos é realizada rapidamente pelo Banco Central — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Consulta de dinheiro esquecido em bancos é realizada rapidamente pelo Banco Central — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Vale lembrar que quem tem dinheiro esquecido no barco e perdeu algum prazo não corre o risco de deixar de receber as quantias. Isso porque elas continuam armazenadas nas instituições e podem ser retiradas futuramente. Além disso, pessoas que realizaram consultas e não encontraram valores a serem recebidos podem fazer uma nova verificação a partir de 2 de maio, data em que os bancos enviarão novas listas de dados ao Banco Central.

Calendário de pagamentos

Calendário para solicitar valores a receber pelo Banco Central Data de nascimento (pessoa física) ou criação da empresa (pessoa jurídica) Período de solicitação do resgate Repescagem Antes de 1968 7 a 11 de março 12 de março Entre 1968 e 1983 14 a 18 de março 19 de março Após 1983 21 a 25 de março 26 de março

Como evitar golpes

Para não cair em golpes envolvendo a consulta e o resgate de dinheiro esquecido em bancos, lembre-se de que o único site disponível para verificação e solicitação das quantias é a página oficial do Banco Central (valoresareceber.bcb.gov.br). Caso receba algum link via WhatsApp ou por SMS, não clique.

Vale reforçar ainda que o Banco Central não entra em contato com os beneficiários. Logo, quaisquer ligações, SMS ou e-mails com identificação do Banco Central são fraudes. As instituições que devem os valores também não solicitam dados pessoais como senha ou exigem pagamentos de tarifas para devolução do dinheiro.

Com informações de Banco Central (1, 2)

Veja também: renda extra na Internet: veja formas de ganhar dinheiro online