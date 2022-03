Discord caiu? Usuários reclamam no Twitter que app não conecta

O Discord caiu nesta terça-feira (8) e levou a diversas reclamações de usuários no Twitter . As reclamações no site Downdetector, especializado em problemas de conexão, começaram por volta das 15h, atingindo um pico de 2078 às 15h23. O problema estaria relacionado a um API Outage, a exemplo do que aconteceu no início de 2022 , quando o Server Status do app de mensagens apontou o mesmo erro.

O serviço segue instável, tanto pelo celular Android ou iPhone (iOS), quanto no PC ou macOS. O último comunicado do Server Status do Discord, de 16h49 afirmou que algumas ações, como envio de mídias, por exemplo, seguem restritas. Depois disso, o TechTudo testou o envio de mensagens pelo app para celular e teve sucesso.

Além do Discord, outros serviços como Spotify e Wikipedia também foram afetados. Vale lembrar que outros serviços como CloudFlare e Amazon Web Services (AWS) também foram alvos de reclamações no Downdetector, o que indicaria uma possível relação entre os casos. A assessoria da AWS entrou em contato com o TechTudo garantindo que não é o caso, e que o serviço tampouco apresenta instabilidade de acordo com sua própria página de status.

No Twitter, o perfil oficial do Discord se manifestou sobre a queda do serviço. Apesar das reclamações e do problema em si, houve espaço até para uma brincadeira: segundo o tuíte, seria hora dos usuários "sairem de casa" (ao invés de ficar no computador ou celular, no caso).

Além da brincadeira, a conta oficial do serviço afirmou que o problema já é conhecido e está sendo resolvido. No Server Status, a plataforma aponta para o erro de API e garante que seus engenheiros estão investigando a origem da questão. Além disso, o Discord prepara medidas para reestabelecer o serviço.

Já os usuários se surpreenderam com problemas para carregar mensagens e contatos, enquanto outros conseguiram manter suas conversas por áudio normalmente, apesar da situação. Vale ressaltar que a queda afetou pessoas de diversas partes do mundo.