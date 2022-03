Drone permite entrega de comida em diferentes ilhas em Singapura

Moradores e turistas da Ilha de Saint John, em Singapura, podem contar, até o dia 7 de abril, com um sistema de entregas diferenciado por meio de drones. A estratégia de delivery de comidas e bebidas com os veículos aéreos faz parte de um projeto-piloto da Corporação de Desenvolvimento de Sentosa (SDC), juntamente com as empresas ST Engineering e FoodPanda. O objetivo do programa é testar a viabilidade do serviço, e assim oferecer mais conforto a quem frequenta as ilhas que não possuem sistemas de entrega de produtos.