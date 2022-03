E3 2022 está oficialmente cancelada, confirma site; evento voltaria em 2023

A E3 não tem tido edições físicas desde 2020 devido à pandemia do coronavírus e, em 2021, foi realizada apenas em formato digital. Os rumores sobre o cancelamento do evento, inclusive, vêm desde janeiro, quando a ESA confirmou que a edição de 2022 seria inteiramente online mais uma vez, mas sem revelar muitos detalhes. Diante disso, alguns veículos da mídia especializada apontavam para o cancelamento por completo da feira.

Um conhecido insider da indústria, Tom Henderson, famoso por vazar segredos da franquia Call of Duty, havia inclusive confirmado o evento em formato digital no início de março. No entanto, em uma nova postagem, ele afirma que o evento realmente parece ter sido cancelado. Dessa vez, o PR da Razer, Will Powers, afirmou ter recebido um e-mail confirmando a não-realização do evento este ano.