Elden Ring bate recorde e já tem 12 milhões de cópias no mundo

Elden Ring é sucesso de vendas com 12 milhões de cópias registradas em menos de um mês — Foto: Divulgação/Bandai Namco

Elden Ring é novo jogo do criador de Dark Souls que refina a fórmula e traz mundo aberto para exploração — Foto: Divulgação/Bandai Namco

Com o sucesso, a Bandai Namco parece ter planos ambiciosos para o game. No comunicado, o presidente Yasuo Miyakawa aproveitou a oportunidade para agradecer aos fãs e afirmar que a empresa continuará os esforços para expandir a marca Elden Ring além do jogo em si. Ele não entrou em mais detalhes, mas a declaração abriu caminho para a teoria de que o jogo pode aparecer em outras mídias de entretenimento.