Epic Games oferece Total War: Warhammer e City of Brass de graça para PC

1 de 2 Total War: Warhammer une a famosa série de estratégia ao universo de fantasia de Warhammer — Foto: Reprodução/Epic Games Store Total War: Warhammer une a famosa série de estratégia ao universo de fantasia de Warhammer — Foto: Reprodução/Epic Games Store

A série de estratégia conhecida por suas representações históricas se uniu à franquia de fantasia Warhammer para criar o primeiro capítulo de uma trilogia de proporções épicas. A jogabilidade do game é conhecida por mesclar tanto estratégia em turnos na fase de planejamento como batalhas em tempo real no momento dos confrontos.

A história começa com a ascensão do imperador Karl Franz do Império e como as outras raças reagem ao seu reinado. É possível jogar com os humanos do Império e unificar suas terras. O player também pode lutar contra a dominação no papel dos Anões, Vampiros, Orcs ou Goblins das tribos Pele-verde, cada qual com suas próprias unidades e estilo de jogar.

Total War: Warhammer Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 7 (64 Bits) Windows 8.1 ou 10 (64 Bits) Processador: Intel Core 2 Duo 3,0 GHz Intel Core i5-4570 3,2 GHz Memória RAM: 3 GB (4 GB com placa de vídeo integrada) 8 GB Placa de vídeo: Geforce GTS 450 1 GB, Radeon HD 5770 1 GB ou Intel HD4000 (720p) Geforce GTX 760 2GB ou Radeon R9 270X 2GB (1080p) DirectX: 11 11 Armazenamento: 35 GB de espaço disponível 35 GB de espaço disponível

City of Brass

Já em City of Brass, jogadores controlam um ladrão em busca de tesouros ao explorar uma cidade gerada de maneira procedural habitada por criaturas místicas que tentarão impedi-lo. O game é inspirado no estilo do livro "As Mil e Uma Noites" e desafia usuários a atravessarem as seções da cidade dentro de um certo tempo. A seu favor, jogadores contam com uma cimitarra e um chicote, que podem ser usados em combate ou para resolver pequenos quebra-cabeças para avançar.

2 de 2 Em City of Brass jogadores enfrentarão criaturas sobrenaturais para tentar obter tesouros e sobreviver — Foto: Reprodução/Epic Games Store Em City of Brass jogadores enfrentarão criaturas sobrenaturais para tentar obter tesouros e sobreviver — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Após o dia 7 de abril, os games gratuitos serão substituídas pelo jogo de ação e plataforma com descendentes de cavaleiros Rogue Legacy e o game de aventura focado em exploração e narrativa The Vanishing of Ethan Carter. Ambos os games ficarão disponíveis até 14 de abril, quando serão então substituídos por títulos ainda não revelados.