Facebook bloqueia usuários que não ativaram recurso de segurança

O Facebook começou a bloquear usuários que não ativaram o Facebook Protect. O recurso de segurança, que protege a conta com autenticação de dois fatores , é voltado para perfis com grande visibilidade e, portanto, mais propensos a serem alvos de hackers maliciosos, como defensores dos direitos humanos, jornalistas e funcionários de governo. A habilitação da ferramenta tornou-se obrigatória para usuários selecionados, que deveriam ativá-la até 17 de março, prazo que expirou na última semana.

A Meta enviou um e-mail alertando os usuários sobre a necessidade de habilitação do Facebook Protect. No entanto, muitos ignoraram o alerta porque a mensagem, enviada do endereço security@facebookmail.com, parecia spam. Agora, vários usuários estão sem acesso às suas contas do Facebook e enfrentando dificuldade para normalizar a situação.

Desde 18 de março usuários que foram bloqueados do Facebook estão utilizando o Twitter para externar reclamações. Muitas pessoas que perderam o prazo não estão conseguindo recuperar a conta, mesmo seguindo as orientações dadas pela empresa. Segundo o perfil @Olivia_Thiessen, nenhuma das opções fornecidas (SMS, app de autenticação ou chave de segurança) funciona.

Há também casos de pessoas que já tinham ativado a autenticação de dois fatores e que estão tendo dificuldades. O usuário do Twitter @RealMikeMorrell, por exemplo, reclamou que a verificação baseada em mensagem de texto envia sempre um mesmo código, que não funciona.

Os tuítes englobam ainda relatos de pessoas que, mesmo antes do fim do prazo, não conseguiram ativar o Facebook Protect. É o caso da conta @itzzdaniela, que se deparou com o bug ao ativar o recurso em 16 de março.

No Brasil, que recebeu o Facebook Protect em dezembro do ano passado, ainda não há relatos no Twitter de usuários bloqueados. Já existem, entretanto, pessoas afirmando que receberam o e-mail de alerta sobre o bloqueio futuro.

Como recuperar a conta

Em princípio, bastaria ativar a função do Facebook Protect e escolher o método de autenticação de duas etapas para que a conta fosse desbloqueada. No entanto, o método convencional não tem funcionado para alguns usuários. Nesses casos, a empresa afirma que dará suporte. “Estamos analisando exemplos isolados em que as pessoas podem precisar de ajuda para se inscrever no programa”, disse o chefe de Políticas de Segurança da Meta, Nathaniel Gleicher, também no Twitter.

