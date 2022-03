Far Cry 6 e Hades estão mais baratos nesta semana; veja jogos em oferta

Por fim, a plataforma Steam, que permite comprar jogos para PC, chama a atenção com uma seleção de games da Square Enix, incluindo NieR: Automata, Final Fantasy XV e Bravely Default 2 com até 50% de desconto. O TechTudo listou, nas linhas a seguir, as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções.

PlayStation

A temporada de ofertas “Mega de Março” segue em vigor com descontos de até 70% em jogos completos e expansões. Além dos títulos já mencionados, também vale citar Assassin’s Creed Valhalla, Terra média: Sombras da Guerra e It Takes Two.

Xbox

A loja digital da Microsoft traz jogos para todos os gostos nesta semana. Os entusiastas de games mais desafiadores podem aproveitar Ghosts ‘n Goblins Resurrection e Sekiro: Shadows Die Twice mais baratos, enquanto os entusiastas de indies também podem pagar mais barato em Celeste e Superliminal. Confira os destaques:

A franquia Worms, da Team17, está com descontos de até 90% por tempo limitado. Além disso, Black Mesa, remake do primeiro Half-Life, está à venda pela metade do preço e é uma excelente porta de entrada para conhecer a franquia da Valve.

