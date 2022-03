Far Cry 6 fica grátis no final de semana com missão de Stranger Things

A história de Far Cry 6 se passa na ilha de Yara, onde jogadores controlam Dani Rojas e enfrentam a ditadura do cruel líder Antón Castillo, interpretado pelo ator Giancarlo Esposito de Breaking Bad. Durante a missão crossover com Stranger Things, Dani descobrirá que os habitantes de Yara começaram a desaparecer e a gota d'água será o sumiço do pequeno cão Chorizo. Durante sua jornada de resgate, ela entrará em locais direto da série da Netflix , como um laboratório abandonado e um bunker escondido, onde enfrentará criaturas como o Demogorgon. Ao completar a missão jogadores receberão skins para personalizar seus lança-chamas e espingardas.

Para os interessados em comprar o jogo, as promoções ficam disponíveis entre 23 e 30 de março no PlayStation, com 50% de desconto nas versões padrão e Gold do game. Já para Xbox, as ofertas acontecem entre os dias 24 e 28 com valor 50% menor em todas as versões. O mesmo acontece na Ubisoft Store. Por fim, o jogo estará em breve na Epic Games Store pela metade do preço, com descontos nos DLCs dos vilões, sendo 35% em Vaas: Insanidade e 25% em Pagan: Control.