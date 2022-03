Fogão smart: como acertar na escolha do eletrodoméstico?

Muito em breve, as cozinhas brasileiras vão começar a receber os fogões smart. Esses eletrodomésticos conectados com a Internet e integrados às casas inteligentes contam com novas tecnologias e diferenciais que os colocam como equipamentos premium das marcas. Para quem já está se programando para comprar um fogão smart, o Shoptime tem algumas dicas.

Modelos e tamanhos

Em mercados onde já estão disponíveis, encontramos fogões smart em modelos de piso ou de embutir, similares aos equipamentos que vemos por aqui.

A diferença é mesmo no tamanho: praticamente todos os modelos são bem grandes: de 5 ou 6 bocas, com queimadores de dupla, tripla e quadrichama, nos fogões à gás, que chegam a ser maiores do que os nossos fogões de 6 bocas convencionais; e com 4 ou 5 pontos de contato, nos fogões elétricos com mesa no estilo cooktop.

Existem também os cooktops smart, com um pouco mais de diversidade em tamanhos, desde os aparelhos pequenos e portáteis, até os modelos de 4 e 5 contatos, destinados a bancadas grandes.

Para os equipamentos por indução, é preciso ter panelas de aço inox com fundo triplo ou de ferro fundido, que são perfeitas para receber as ondas eletromagnéticas que acabam por aquecer os alimentos. Leia mais aqui.

Por aqui, é provável que as marcas sigam o padrão de seus produtos mais premium, facilitando a vida dos consumidores que vão substituir seus fogões, fornos e cooktops convencionais por novos modelos conectados à Internet.

Diferenciais

A maioria dos fogões inteligentes a gás que encontramos no mercado internacional conta com acendimento superautomático e eletrônico das bocas, via controle manual ou digital. Em alguns casos, percebemos que não é possível acender um queimador ou ligar um contato via aplicativo, pelo celular do usuário, mas apenas desligá-los, justamente por razões de segurança.

Equipamentos de diferentes marcas contam com queimadores de tamanho variado, para se adequar a diferentes situações, como já encontramos em fogões topo de linha nacionais.

Os menores são para panelas pequenas e receitas mais delicadas, que pedem fogo lento; os intermediários e de chama dupla agilizam os preparos que pedem mais calor. Os queimadores de chama tripla ou quadrichama, bem maiores, são projetados para ferver água em grandes panelas, para frituras em óleo quente e pratos que exigem muito mais temperatura.

No caso dos fogões e cooktops smart elétricos e por indução, os contatos também têm tamanhos e formatos diversos para atender a diferentes preparos, com a vantagem da redução no desperdício de calor, já que este é transferido diretamente para as panelas.

As fabricantes divulgam que os fogões, fornos e cooktops smart chegam às cozinhas com sensores mais modernos e controles digitais, que permitem uma regulagem mais precisa da temperatura no forno e das bocas ou contatos, no caso dos aparelhos elétricos e por indução.

Algumas marcas apresentam o uso de novos materiais no interior do forno e no tampo, para serem mais resistentes e mais fáceis de limpar, incluindo tratamentos para ação antibacteriana e anti-odor. Há ainda fornos com tecnologia autolimpante, que são capazes de dissolver a gordura e transformar resíduos orgânicos em cinzas.

Muitos fogões e fornos smart contam com recursos como grill ou função de dourar, perfeitos para preparar assados e gratinados, função vapor, que promete preservar os nutrientes e preparar pratos mais saudáveis, e sistema de convecção, que faz o calor circular de forma homogênea, agilizando os preparos, e também para o equipamento esfriar mais rapidamente depois do uso.

Marcas oferecem fogão com duplo forno com controles independentes, para preparar duas receitas de temperaturas diferentes ao mesmo tempo. Além de aparelhos a gás e elétricos, existem modelos com forno duplo de abastecimentos diferentes, para economizar no consumo.

Conectividade e integração à smart home

Como dissemos acima, os fogões, fornos e cooktops smart contam com diversas inovações, mas o principal diferencial é mesmo a conectividade à Internet, via Wi-Fi doméstico, e tudo o que isso possibilita.

O usuário pode controlar os equipamentos pelo painel de comando, presencialmente na cozinha, e também por celular ou tablet, inclusive remotamente, pelo aplicativo do fabricante instalado.

É possível monitorar todo o funcionamento, o consumo de energia e gás, o tempo dos preparos e ainda verificar se esqueceu o forno ligado, podendo desligá-lo de onde estiver. O sistema pode ainda emitir notificações no celular quando o timer programado chegar ao fim.

Comandando o equipamento à distância, é possível deixar uma receita preparada e ligar o forno pelo celular, para chegar em casa com um cheiro gostoso de comida invadindo a cozinha. Há modelos de fogão que contam com câmera interna no forno, para verificar o andamento do preparo sem precisar abrir a porta ou nem mesmo ir até a cozinha.

Escolhas para sua cozinha

Fogão perfeito é aquele que atende às necessidades da casa: o hábito de cozinhar, o espaço e o design da cozinha e, no caso dos equipamentos smart, a integração com os dispositivos inteligentes para facilitar a vida de todos.

Se você está montando uma nova cozinha ou fazendo o upgrade do ambiente, e deseja muito incluir um fogão, cooktop ou forno smart, é mais recomendável esperar mais algum tempo para conhecer as opções que as marcas vão trazer para o Brasil, para não precisar refazer alguma bancada ou reformar a marcenaria nova.

Dessa forma, você vai poder escolher os modelos perfeitos e com a maior quantidade de recursos e diferenciais, a partir do que mostramos acima.

Visite o Shoptime para conferir os eletrodomésticos em promoção e para conhecer os lançamentos em fogões, fornos e cooktops.