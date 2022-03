Fogão smart: cuidados que você deve ter no dia a dia

Em mercados onde já estão disponíveis, encontramos fogões smart em modelos de piso ou de embutir, similares aos equipamentos que vemos por aqui. Praticamente todos os modelos são bem grandes: de 5 ou 6 bocas, com queimadores de dupla, tripla e quadrichama, nos fogões à gás, ou com 4 ou 5 pontos de contato nos fogões elétricos com mesa no estilo cooktop.

Existem também os cooktops smart, com um pouco mais de diversidade em tamanhos, desde os aparelhos pequenos e portáteis, até os modelos de 4 e 5 contatos, destinados a bancadas grandes.

Em comum, praticamente todos os fogões e cooktops inteligentes que encontramos são produtos premium, com design e acabamentos em inox ou preto, para complementar cozinhas de visual sofisticado ou com pegada industrial.

Uma das principais recomendações para os eletrodomésticos smart é manter uma conexão Wi-Fi estável por toda a casa. Isso faz com que os dispositivos estejam sempre online e atualizados. Quem costuma desligar o modem ou os roteadores em casa pode desprogramar os eletrodomésticos e eletrônicos smart.

Quem está investindo na automação residencial, com instalação de lâmpadas, tomadas e interruptores e com a presença de outros aparelhos smart, já percebeu que os roteadores comuns não dão conta de tantos dispositivos conectados no Wi-Fi. Algumas marcas já oferecem gadgets que ajudam a ampliar o leque de opções para conectar.

Outra opção são os roteadores Mesh, que formam uma rede a partir de dois, três ou mais pontos da casa e permitem a conexão de dezenas de dispositivos, sem perda de qualidade no sinal. Mas atenção ao padrão: roteador Mesh Fast costuma ser indicado para quem tem Internet de até 100 Mbps, enquanto os roteadores Mesh Giga são os melhores para quem assina um plano acima de 100 Mbps.

Cuidados no dia a dia

Além de manter o fogão smart sempre conectado e com seu sistema atualizado e de ter o aplicativo do fabricante também atualizado no celular, os cuidados com o eletrodoméstico são similares aos de um fogão convencional.

- Ligação de gás e elétrica com segurança: é extremamente recomendável que a tomada do seu fogão ou cooktop seja bem instalada e sem oscilações de energia. Da mesma forma, chame um técnico para que a ligação do gás (seja de botijão ou encanado) seja realizada da forma mais segura, para evitar qualquer risco de vazamento.

- Manter o fogão limpo: é importante manter o equipamento sempre limpo depois de utilizar, para que alimentos respingados não fiquem presos às superfícies e acabem causando manchas. Depois de preparar as refeições, deixe o fogão esfriar e retire as sujeiras com um papel toalha, esponja macia ou pano limpo. Se for preciso, pode usar um pouco de detergente neutro.

Para fogões e cooktops elétricos e de indução, a recomendação básica é usar pano úmido e detergente neutro, finalizando com pano seco e limpo, para deixar a mesa vitrocerâmica como nova. Às vezes, apenas uma esponja bem macia molhada com água morna já é suficiente. Mantenha longe os produtos abrasivos, esponjas mais ásperas e de aço.

Nessas limpezas, é indicado retirar os aparelhos da tomada, para não correr risco de choques e outros problemas, especialmente, com água nos acendedores automáticos e no painel digital. Você também pode fechar a válvula do gás, para mais segurança.

- Limpe o forno: é importante não deixar o uso do forno chegar ao ponto de criar crostas de alimentos ou cheiro desagradável. Muitos fornos modernos possuem sistemas de limpeza e função autolimpante, que dissolvem ou transformam os acúmulos de alimentos em cinzas.

Em fogões com função autolimpante que apenas derrete a gordura, espere o equipamento esfriar para fazer a limpeza, com esponja macia e detergente neutro. E faça isso sempre com o fogão ou forno desligado da tomada.

- Respingos de água, óleo e outros líquidos: caso ocorra um acidente com água, leite ou outros líquidos, ou ainda respingos de óleo em excesso no seu fogão ou cooktop, a melhor recomendação é desligar o aparelho na hora. Espere a superfície esfriar, faça a limpeza e depois continue a preparar suas receitas.

- Objetos na mesa vitrocerâmica: nunca deixe talheres e objetos metálicos sobre a superfície do fogão ou cooktop enquanto ele estiver ligado. Eles podem esquentar bastante e provocar acidentes.

- Consulte o manual e o site do fabricante: você vai encontrar informações importantes sobre as peças e componentes do fogão e a melhor forma de mantê-los como novos.

O temporizador digital é um recurso presente em praticamente todos os fogões smart, cooktops e fornos elétricos. Ele pode ajudar no preparo de refeições tanto para processos rápidos e precisos, como para receitas mais longas e de cozimento lento. Leia mais aqui.

